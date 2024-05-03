隱形牙套到口腔護理 「Zenyum綻雅」推One for all微笑服務

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新加坡隱形牙套品牌Zenyum綻雅，來台四週年之際，首度邀請5度入圍金鐘女主角的影星楊謹華代言，大方分享矯正經驗，以及對口腔近乎苛求的照護方式。Zenyum綻雅也將陸續釋出多項有感回饋，像是「口腔護理好禮三選一」、「全民推薦計畫」的邀請獎勵，有機會無負擔升級微笑，將「自信微笑」變得更透明與親民。

一口整潔的牙齒，是自信笑容的基石。Zenyum綻雅以「透明、合理的價格與流程」服務模式，省去民眾貨比多家的困擾，打造消費者、牙醫師、品牌三贏的局面，獲得83%市調民眾高度肯定，2020年進入台灣市場以來，已成為隱形牙套市場領先品牌。

首次擔任Zenyum 綻雅品牌代言人的楊謹華分享，完美主義個性的她，剛進入演藝圈時，擔心自己微小的牙齒問題會影響事業，決定接受矯正，「每三天回診一次，有時會痛到不能咬東西」，但矯正後所綻放的完美笑容，讓她深感這個投資與過程非常值得。

楊謹華也以過來人的身分，表示Zenyum綻雅提供的「公開均一價」、「APP遠端提醒追蹤」等服務，感到相當貼心，對有牙齒矯正需求的人來說相當重要，非常值得推薦。

Zenyum綻雅致力於替用戶升級笑容的同時，發現不少用戶有著清潔相關、「整而不潔」的困擾，決定進一步擴大服務範圍，從隱形牙套到全口腔護理，推出全新概念「One Zenyum」，提供一次到位的ONE for all微笑服務，全面照護用戶口腔健康，成為用戶一輩子的口腔護理夥伴。

Zenyum綻雅推出全新概念「One Zenyum」，提供一次到位的ONE for all微笑服務，全面照護用戶口腔健康。圖/業者提供

在新加坡專業牙醫的共同研發下，Zenyum綻雅推出一系列口腔護理產品，包括專業沖牙機、音波振動牙刷、全效型牙膏、有機牙線棒等，並在四週年之際，推出ZenyumSonic™ Pro專業版音波震動牙刷，全都是市面上罕見基於醫療專業研發的口腔護理產品，目的在為用戶提供最高品質的服務。

不止於此，Zenyum綻雅更結合了醫療專業與時尚設計，產品充滿設計質感，連楊謹華都讚嘆「第一眼就被美到」，免裝潢就能提升居家浴室質感，更在使用過後稱讚好用又好看，讓每次口腔清潔都成為美好的體驗。

被外界形容有完美笑容的楊謹華，也大方分享自己心中理想的笑容，是那種牙齒乾淨又整齊的自信微笑，並呼籲「口腔護理」是每個人畢生都不能忽視的功課。

Zenyum綻雅台灣區總經理黃敬杰表示，為了照顧民眾口腔健康，並提供「微笑升級無負擔」的機會，即日起推出年度代言人優惠，並陸續推出包括「口腔護理好禮三選一」、「全民推薦計畫」等多重活動。

而為了進一步拉近與民眾的距離，Zenyum綻雅特別在台北捷運中山站地下街開設Zenyum TRUST Store，提供專業的諮詢服務和實體店面體驗，提升外界對品牌的信任與信賴，並持續貫徹「致力於為您改變微笑」的品牌理念。

Zenyum綻雅官網：https://tw.zenyum.com