美濃送聖蹟文化節「敬字惜紙」 喚醒學子對文字的尊敬

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有博士村美名的高雄市美濃區，過去客家人對書寫後的字紙相當敬重，美濃區公所鑑於現在書生不珍惜字紙，希望找回過去傳統文化，5月5日邀請在地小學生參與「敬字惜紙」送聖蹟文化節，除參觀敬字亭，也舉辦書法比賽、詩書文字闖關遊戲，希望從中喚起客庄對文字及字紙的重視。

美濃傳承「送聖蹟字紙祭」將近百年，備受重視及肯定，2016年登錄為高雄無形文化資產，更被評選為客庄12大節慶之一，期許未來成為美濃居民生活的一部分。

美濃區長謝鶴琳說，傳說「倉頡」造字，因此尊稱倉頡為聖人，其創造的文字敬稱為「聖蹟」，寫有文字的紙張稱為字紙，不得隨意丟棄，必須拿到「敬字亭」焚燒。

美濃有專門焚燒書寫後紙張的敬字亭，至今仍有4座完整保存，為了讓後輩了解美濃在地文化，美濃區公所將於5月5日、6日舉辦「美濃送聖蹟文化節」活動，以「敬字惜紙」為主軸，邀請在地學子及民眾參與。

5月6日則遵循古禮進行祭拜與請神儀式，隊伍從廣善堂出發，步行到美濃舊橋進行開壇儀式，在美濃舊橋上，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步。

區長謝鶴琳表示，隨著數位科技的普及，越來越少人親手提筆書寫，因此這項強調愛惜文字的活動顯得格外寶貴。