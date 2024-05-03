大同旗下大同醫護智能衛生管理系統 成功挺進非醫療領域

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大同集團旗下以ICT科技提供智慧健康、智慧醫療、智慧照護三大領域解決方案的大同醫護，日前完成為北部金融機構建置「智能衛生管理系統」，成功將該套系統拓展至非醫療領域。

該套智能衛生管理系統利用無成像的毫米波雷達進行行為偵測，並透過點狀雲技術輔以人工智慧作動態分析，在保障個人隱私的前提下，有效掌握厠間當前的使用狀態。若民眾於厠間內滯留或是跌倒時，系統會主動發出警示通報相關人員及時介入處理，從而提升厠間使用的安全性。同時系統也可以根據不同場域的需求增加耗材監控、空氣品質偵測與淨化等功能，提供企業經營者全方位的厠間安全管理服務。

大同醫護董事長劉盈秀表示，該案大同醫護與金融機構合作，也是大同醫護跨足非醫療領域多元化服務的首例，透過長年累積的專業技術，除了滿足醫療機構在軟硬體及各項方案的需求外，亦成功拓展非醫療機構服務的商機。

大同醫護深耕醫療領域30多年，提供醫療機構完善且全面的軟硬體產品及技術服務，近期更拓展服務對象至長照機構及一般企業機構，包含智能衛生管理、室內環境品質管理、人員設備定位管理、節能智慧照明等全新服務項目，期望透過智慧科技產品以及大同醫護的專業技術，協助長照及企業機構轉型智能場域，優化服務品質。