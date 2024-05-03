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《半導體》南亞科4月、前4月營收年增逾4成 全年拚逐季好轉

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【時報記者葉時安台北報導】南亞科(2408)公布2024年4月份合併營收32.06億元，月減5.45%、年增41.88%。累計合併營收為新台幣127.09億元，年增46.34%。

展望今年第二季，南亞科預估位元出貨量與前季持平，ASP則可望較前季提升雙位數，但仍須視市場狀況。法人預估，損益兩平時間點落在今年第三季，今年全年狀況，公司今年營運可望逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，預估DRAM價格維持上漲趨勢，公司全年位元銷售量預期增加20%以上。

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