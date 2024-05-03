美膳雅新推 多功能蒸氣氣炸烤箱 玩轉料理美味

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經過疫情以及食安風暴的夾擊下，在家烹飪蔚為風潮。Cuisinart美膳雅正在重新定義氣炸烤箱的標準，點燃民眾的料理魂，讓民眾在家也能優雅輕鬆地成為大廚

享譽全球的美國家電品牌Cuisinart美膳雅，今在內湖的品味生活體驗館5月3日舉行2024年度新品記者會，此次是Cuisinart美膳雅首次在亞洲啟用代言人，尋覓多時找到與Cuisinart美膳雅形象非常契合的藝人曾國城來擔此重任，曾國城主持長壽型料理節目《型男大主廚》近18年，同時也是曾拌麵的創始者，與美食有著很深的淵源，因此對於料理美食的廚電也有自己獨特的一套選擇標準。

Cuisinart 美膳雅多功能蒸氣氣炸烤箱新品上市，高階雙烹飪模式，讓民眾玩轉料理美味。圖／美膳雅提供

Cuisinart美膳雅產品的匠心工藝，品牌細節看得見，讓曾國城立馬安心接下代言人任務，希望把好的產品推廣給消費者，讓大家都能跟他一樣在家享受一機在手即能完成多種料理的快感。

此次Cuisinart美膳雅推出的新產品「多功能蒸氣氣炸烤箱－20L」，適合3-4人的家庭，預設20種食譜功能強大，蒸、烤、氣炸、烘焙、一次到位，雙烹飪功能連續設定兩種烹飪模式，開啟智能新食代，且利用蒸氣＋風扇產生熱對流循環，能徹底鎖住食材水分及鮮甜味。民眾也不用擔心料理後烤箱難清洗，內建自動清潔功能，一鍵不僅能除垢消除異味，還能消毒餐盤與餐具，讓民眾不論是在料理中或料理後都能非常輕鬆省力。

記者會也請來推廣大使型男主廚陳佑昇，現場示範給大家看如何用Cuisinart美膳雅多功能蒸氣氣炸烤箱製作出美味的「伊比利老饕肉佐夏季芒果醬」，為即將到來的夏日芒果季做暖身之於，也讓大家學會如何輕鬆運用特有的雙烹飪功能，快速方便地將同食材放入蒸氣氣炸烤箱中連續設定兩種烹飪模式即可完成，充分展現出料理就是如此地簡單優雅不傷神。

Cuisinart 美膳雅品牌代言人曾國城（左）及推廣大使陳佑昇主廚（右）在現場展演五星級料理。圖／美膳雅提供

為讓民眾也能輕鬆享受到料理樂趣，Cuisinart美膳雅母親節檔期提供特別優惠價，原價15,800元的「Cuisinart美膳雅多功能蒸氣氣炸烤箱20L」，特價只要12,800元，購買通路可至Momo（ 5月5日前登記送10%MO幣）、Shopee、SOGO/新光百貨怡眾櫃位等，更多Cuisinart美膳雅促銷資訊，可參考https://reurl.cc/NQ6ar6