金門特色產業嘉年華招募攤商 6月前進北車行銷在地文化

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為活絡地方經濟、發展特色產業，金門縣政府建設處規畫於6月28至30日上午10時至下午6時，在台北車站多功能展演區舉辦「金門特色產業嘉年華暨聯合行銷活動」，預計招募30個攤位免費參展，但參展廠商須自行派員看顧攤位並負擔人員交通食宿費用。報名日期自即日起至5月20日下午4時截止，機會難得、逾期不候，歡迎有意參加之地區業者共襄盛舉，一同行銷金門。

建設處指出，台北車站為全台最重要的交通樞紐之一，每日往返之國內外旅客涵蓋高達數十萬人次之高運量，期能透過此計畫呈現金門特色產業及產品，將成果內容展示達到效益最大化。

建設處表示，此次活動將前進台灣本島辦理，以「金門特色產業嘉年華」為形象推廣，包括金門創意生活、文化工藝、特色食品、在地美食、休憩服務類型的廠商參與展售或展示活動，展出金門地方特色優質商品，除了提升能見度外，亦拓展通路與商機，使金門在地產業更具競爭力，並促進地方經濟發展。

建設處說明，本次活動招商對象為「青創業者」、「近五年協辦或贊助縣府舉辦之活動」、「曾獲得國際、中央、縣府或其他獎項」、「參與縣府產業輔導計畫（如SBIR、金門特色產業輔導...等）」或「其他特色產業業者」皆可參加，預計展售區招募廠商數為30家，由主辦單位遴選，額滿為止。遴選類型以「特色食品、文創商品、休憩服務、文化工藝、在地美食」之在地特色商品為主，參展廠商須自行派員顧攤位並自行負擔人員交通食宿費用。

建設處補充，參展資格需為有「公司登記」、「商業登記」或「稅籍登記」，且產品符合地方特色或獨具風格品味之業者。參展費用免費，但需配合主辦單位行銷事項，提供等值1000元以上商品，做為主辦單位之行銷活動使用，參與本次展售活動之廠商，須參加主題展區統一促銷活動，作為主辦單位媒體宣傳使用。

建設處歡迎地區有意參展之廠商請至「金門美食讚」官網線上送件申請，報名表下載，於5月20日下午4時前填妥報名資料。

建設處另提醒，攤商進駐位置由主辦單位依整體攤商商品種類規畫，不得異議，入選攤商將公布於計畫網站，並以專人電話與信件通知入選廠商，無入選者將不另行聯絡。相關資訊請搜尋計畫網站、金門美食讚臉書粉絲專頁、建設處臉書粉絲專頁，有任何疑問請於上班時間（週一至週五08：00-12：00，13：30-17：30）來電，聯絡人：財團法人中衛發展中心陳先生，電話：(02)2391-1368分機8429，0922-167293。