首季建照創六年新低 使照卻爆大量

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房市供給的二大指標呈現「建照冷、使照熱」的二極化態勢，年初在大選、升息等不確定因素影響下，首季全台住宅建照核發僅2.4萬戶，年減逾三成，創下六年來新低紀錄；不過，隨著近年大量推案進入完工交屋高峰期，首季住宅使照核發3.1萬戶，年增45％，創下這波房市多頭以來新高。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，房市雖延續去年底「新青安」貸款熱度，不過土建融管制仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，且央行各界預測將進入升息循環，使得建商推案腳步較為趨緩。

內政部統計顯示，六都首季住宅建照核發中，減幅最大為新北市，新北建照數3,125戶，與去年同期大減6成；反觀台北市，住宅類核發建照數達3,110戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增39％。

值得注意的是，過去六都中新案供給規模最小的台北市，首季即有超過3000戶的新供給，與新北、桃園、高雄等縣市相去不遠，徐佳馨表示，台北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

另一方面，近年建商持續擴大推案，也使在建房屋規模大增，逐一進入完工高峰期，今年首季全台住宅使照核發已超過3萬戶，為有統計以來同期新高，桃園首季有超過5000戶住宅完工，新北、台中、高雄也都有超過4000戶。

大家房屋企研室主任賴志昶認為，以多數建案工期約3年來看，疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，當時推案開始進入完工高峰期，不過也因為營建缺工問題嚴重、不少建案工程進度受到影響，使完工住宅並未大量同步增加，不過今年住宅完工量體仍可能創下這波房市多頭以來規模最大