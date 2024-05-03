大葉高島屋30同慶加碼抽黃金！

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大葉高島屋深耕天母30載，伴隨著無數天母人的成長與蛻變，不論世代演變，大葉高島屋仍是在地人的首選熱點，歷經2023年大幅改裝獲得外界好評，2024年得以嶄新面貌迎接30週年。為此特別與聯名卡發卡銀行「中國信託」合作抽市價約8萬元的1英兩黃金，並在上半年重頭戲母親節檔期，加碼再抽價值42,100元的「聯名款APPLE WATCH」，來吸引新卡友與增加APP會員數。除了一連串促銷優惠衝刺業績外，5月1日起與天母商圈發展協會攜手於社群平台合辦老照片募集活動，邀請商圈顧客一同回憶百貨發展史，連結在地情感，重拾美好時光。

大葉高島屋表示，近期汰舊換新補助政策，帶動家電買氣，以及服飾換季折扣、天母棒球場球季開打，加上積極推出多元優惠，與商圈合辦親子市集活動等因素，4月假日期間人潮呈現雙位數成長，且初登場的大葉高島屋APP微電商業績也有明顯持續成長，為母親節檔期增添新買氣，預估全館整體業績將可望成長15%。

為慶祝30週年，自5月1日至26日舉辦「最美好的時光募集•讓老照片帶您穿梭時光迴廊」相片徵稿活動，邀請顧客帶來1994年至2014年期間於大葉高島屋拍攝的照片，寫下對百貨30歲的祝福話語，以及分享照片中當年故事背景或是當下心情；募集到的老照片於6月1日起刊登在大葉高島屋FB粉絲團。同時舉辦社群票選活動，獲得讚數前3名照片，可得社群人氣賞獎品「即可拍相機」乙台，以及百貨館內陳列展示，與粉絲們一起回憶年輕歲月。投稿線上表單 https://reurl.cc/6vZ3yM

30週年好康活動接二連三，同時擁有大葉高島屋聯名卡與APP會員身分者，4月起每月皆可獲得專屬電子抵用券、不定期閱覽特定APP線上DM可獲得玫瑰寶寶點數40點；2024年上下半年度各期間消費達10萬元以上，即可參加黃金加碼抽，有機會抽中市價約8萬元的1英兩金條、市價36,900元的iPhone 15 pro，或1萬元電子抵用券。5月1日至12日還有30同慶加碼禮，期間當日於不同樓層指定區域累積消費滿定額加贈，如，WMF單手鍋、烤麵包機、Andante洗沐系列，還有圍裙、防水包、隔熱組等品牌禮，最低3千元即可擁有。

大葉高島屋以「三十而力」作為一整年的企劃概念，再細分「美食力」、「時尚力」、「運動力」、「王者之力」分別於四個季度進行多項限時優惠活動。其中，上半年最吸睛則是《榮耀30時尚力》拉霸活動， 5月12日前APP會員當日單筆滿2千元即可參加，有機會抽中價值42,100元的「聯名款APPLE WATCH」乙支，並且每天再抽1組價值3,850元的「愛馬仕小香禮盒4入組」，其他還有快煮壺、百貨零售類1千元抵用券，以及涵蓋珠寶、女裝、鞋包配件、休閒服飾、寢具等近百家品牌百元至千元不等折價券，天天開獎，人人有獎，每日限200名參加。