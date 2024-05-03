2024美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰賽

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2024美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰決賽，今(3)日於醒吾科技大學觀餐學院舉行，高中職學校與參隊伍25組中金牌由高雄樹德家商林岦穎與郭惟潤榮獲；大專校院組金牌由高雄餐旅大學劉名哲與邱定豊榮獲，學生開心表示，希望之後還有機會參加。

美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰賽由美國馬鈴薯協會主辦，醒吾科大觀光餐旅學院餐旅系及麥肯席管理諮詢有限公司協辦，希望透過廚藝創作，推廣美國馬鈴薯在不同菜式中的應用，培養年輕廚師的技能和創新思維，同時發掘並培養餐飲業的菁英人才。

評審團隊由AJ餐飲有限公司負責人簡義展、高雄餐旅大學餐飲管理系教授賴顧賢、悅華大酒店主廚黃祥恩、麥肯席管理諮詢有限公司執行長張志賢及醒吾科技大學餐旅管理系助理教授王聰明所組成，希望能評選出有創意及豐富馬鈴薯口感與風味的料理冠軍。

醒吾科大餐旅系老師王聰明表示，此次參與美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰賽的高中職學校學生非常踴躍，來自全省各地，遠自高雄、花蓮、宜蘭、台中及新北市等地，這些學生的水準一直在提昇。希望未來也能有更多的大專校院學生來參與這場盛事。

2024美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰賽樹德家商榮獲高中職組金牌的林岦穎與郭惟潤表示，使用美國馬鈴薯進行烹飪展現了它的多樣性和美味。這次經驗證明了團隊合作的力量，以及持續創新的重要性。再次感謝指導老師黃士維，期待未來更多的挑戰！

榮獲大專校院組的高雄餐旅大學劉名哲與邱定豊，平常在上課或比賽中都有在使用美國馬鈴薯，很高興入圍2024美國馬鈴薯盃決賽，在比賽中使用非常多的美國馬鈴薯元素並使用西式的烹調並擺盤，很榮幸得到金牌，希望之後還有機會參加。

醒吾科大餐旅系學生陳宣妤與江昕倫表示，很開心能有這個機會參與美國馬鈴薯的校園廚神挑戰賽，透過努力練習以及指導老師們的教導，今天得到了銀獎，期許能在這次的競賽中成長，也希望能夠在下一次的比賽做得更好。

2024美國馬鈴薯盃校園廚神挑戰決賽，高中職組金牌由高雄樹德家商林岦穎與郭惟潤榮獲；銀牌由苗粟縣立三義高中黃巧佑與徐詩倫榮獲；銅牌由稻江護家林辰鑫 陳威佑榮獲。大專校院組金牌由高雄餐旅大學劉名哲與邱定豊榮獲；銀牌由醒吾科大陳宣妤與江昕倫榮獲；銅牌由景文科技大學黃柏瑜與林柏綸榮獲。