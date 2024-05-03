前往主要內容
工商時報LOGO

高息ETF 00932成分股大汰換 20檔上20檔下

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣指數公司今（3）日公布「特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」2024年第2次成分股定期審核結果，成分股新增台泥（1101）等20檔、刪除鴻海（2317）等20檔。成分股納入和刪除之變動自今3日盤後生效。

特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數為兆豐永續高息等權（00932）ETF所追蹤的指數，目前基金規模約在30億元以下，是台灣19檔高息ETF之一。

成分股納入20檔包括：1101台泥、2006東和鋼鐵、2393億光、2520冠德、3033威健、3357臺慶科、3545敦泰、3592瑞鼎、5347世界、5536聖暉＊、6024群益期、6121新普、6278台表科、6456 GIS-KY、6768志強-KY、6790永豐實、8112至上、8436大江、8938明安、9938百和等。

成分股刪除20檔包括：1301台塑、1303南亞、1305華夏、1308亞聚、2211長榮鋼、2317鴻海、2337旺宏、2347聯強、2353宏碁、2377微星、2385群光、2439美律、2882國泰金、3005神基、3227原相、3264欣銓、3596智易、3703欣陸、6202盛群、6239力成等。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024金控股利一次看 這幾家殖利率破4％

  2. 都更添誘因 內政部將放寬容積認定

  3. 美利達股價跳水 自行車族群受累

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。