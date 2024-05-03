SAE臺北分會訪美成果豐碩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在全球供應鏈重組下，為深化臺美產業合作關係，發展韌性供應鏈及拓展國際商機，期於2028年車電規模突破9,000億元，成為下一個兆元產業。中華民國自動機工程學會（簡稱SAE學會）理事長暨車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）董事長王正健於4月15日率團拜訪美國SAE總會、Optimal總部、全球最大碰撞人偶製造廠商Humanetics、美國GM試車場、加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）及Tesla電動車公司、AMD半導體公司等單位，並與密西根國建學術聯誼會（簡稱國建會）共同舉辦「2024年車輛技術研討會」，透過臺美技術專家交流，掌握產業趨勢並促進國際合作機會。

王正健理事長指出，臺美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）主要是促進臺美雙邊貿易、投資擴展及產業合作的建立，政府「2050淨零排放」目標和「六大核心戰略產業推動方案」，包括車輛智能化和ICT車規化等，將有助於產業升級並擴大國際影響力。作為國內唯一在車輛領域與美國直接連結的SAE學會，本次訪美擬深化臺美技術交流平臺，利用臺灣系統整合及智慧化優勢，投入自動駕駛、智慧電子等核心技術，打造出國際級智慧車輛測試場域及車電驗證能量，並為進軍國際車廠供應鏈做好準備。

訪美首站為拜會SAE Chief Executive Officer David L. Schutt，雙方交流SAE業務推動，總會也特別關心臺灣會員組成以及女性工程師的參與狀況，王理事長特別邀請SAE總會長年底到臺灣交流，將有助於臺美智慧電動車技術交流，期盼未來在驗證技術與SAE標準等議題持續深化合作。

參訪團也與密西根國建學術聯誼會（國建會）共同舉辦「2024年車輛技術研討會」。我國駐芝加哥臺北經濟文化辦事處、國建會陳一心會長及Altair顏世榮副總裁歡迎代表團，全場有超過40位臺美技術專家及密西根大學臺灣學生會碩博士生們共同就整車可靠度驗證、電池、自駕車前瞻技術與車輛安全等主題進行熱烈交流和討論。

參訪團前往美國前三大車廠專屬設計開發合作廠商，也是全球首家開發低底盤電動中型巴士業者Optimal集團拜訪，由楊嵩林董事長親自接待並分享北美電動巴士市場和美國校車採購平台FTA資訊。王理事長特別說明，車輛中心與Optimal集團2022年合資成立的優車智能已整合臺灣ADAS系統並搭載於美國電動校車，現產品已進入測試，預計第三季開始銷售。

在車輛安全測試驗證技術的議題上，參訪團分別拜訪美國GM試車場與全球最大碰撞人偶製造廠商Humanetics。隨著車輛產業朝向ADAS系統、自駕車及車聯網等技術發展，Humanetics已投入自駕車測試人偶開發，GM試車場也規劃獨立區域進行研究測試，車輛中心將於明(114)年完成全速域全車種實車測試驗證場域並取得國際實驗室認可，包含有智慧座艙、多合一動力驅控系統、200m天候環境測試區(隧道)、高架橋等，未來在臺就有與國際同步的智駕電動車測試驗證能量。

針對自動駕駛產業的合作議題，參訪團拜訪長期致力於自動駕駛技術深度研究的加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（簡稱PATH）；雙方就智慧運輸實驗計畫、自駕隊列技術，以及車聯網在自駕物流車和自駕巴士應用等議題進行交流，雙方樂見未來在相關技術開發及應用上展開合作。

而在電動車技術首屈一指的Tesla，代表團參觀先進製造高效生產線，詳細了解其中的新型擠壓製程與高階生產機器人等，並展示Cybertruck貨卡及新版model 3電動車，雙方熱烈交流了車型規格、配備與性能交流討論並分享SAE的任務與標準等專業訊息。而臺灣廠商憑藉與Tesla合作基礎及ICT產業經驗，已從供應單一零件，成為Tier-1供應商，未來也期待能深化研發合作，強化臺美車輛產業合作契機。

綜整參訪行程，本次聚焦於臺美加強供應鏈韌性及持續拓展雙向合作，今年將邀請美國專家來台與產業交流，期待未來透過國際產業價值鏈結與深化，帶動國內業者發展與升級，協助在全球電動車市場取得更佳的競爭優勢，共同助力臺灣產業發展。