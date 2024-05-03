《金融股》台新金放款目標雙位數成長 淨利差看升、SWAP拚持穩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】台新金(2887)今日應邀召開線上法說，對2024年核心業務展望維持樂觀，放款及手續費收入均維持雙位數成長目標不變，並看好法金放款有望成長雙位數以上，淨利差（NIM）估可提升2～3個基點，換匯操作（SWAP）收益則預期將持穩或略降。

台新銀首季淨利差（NIM）提升至1.24％，台新金財務長賴昭吟說明，主要受惠存放比提升至73.6％，尤其在外幣存放比較顯著，帶動存放利差回升至1.25％，配合金融操作收益亦同步提升助攻。

展望今年淨利差趨勢，賴昭吟表示，內部評估台灣央行利率至年底將不變，美國聯準會則在第三、四季可能各降息1碼，但需視第二季通膨下降狀況才能較確定。儘管利率狀況仍較不確定，但台灣出口動能有逐漸回復，使台新銀首季外幣放款有所提升。

賴昭吟預期，台灣出口動能至今年底可望逐漸好轉、且漸入佳境，若外幣放款能提升，將有助台新銀存放利差及淨利差表現，配合持續優化資金配置、資金來源結構、優化成本，因此維持先前預期不變，預估淨利差至年底可望年增2～3個基點（0.02～0.03個百分點）。

台新銀首季總放款餘額季增7.4％、年增13.1％，主要受惠法金放款季增達14.1％、年增達16.7％。法金處執行長林淑真說明，全球經濟基本面逐步回穩，支撐企業投資及生產動能均有較佳復甦、特別是科技業，台灣整體出口及本地生產成長均佳，使台外幣放款均年增雙位數。

由於資金成本仍高，林淑真表示短期放款仍將高於長期放款，隨著經濟復甦及動能成長，預期今年法金放款應會有雙位數以上成長。林維俊表示，台新銀預期今年整體放款成長約10％，維持先前預期不變。首季提存來自放款增加而跟進，沒有大額授信提存。

台新金首季淨手續費收入46.59億元，季增達27.2％、年增達30.8％，主要由財務管理業務手續費季增達51.8％、年增達36.6％帶動。展望後市，台新金表示財管業務策略仍集中於保守型產品，對今年手續費收入維持樂觀，目標維持雙位數成長。

換匯操作（SWAP）方面，台新金投資長簡展穎表示，首季SWAP收益為5.8億元。操作主要考量放款量及利差2因素，雖然央行3月升息後台美利差略有縮小，但今年外幣放款動能強勁，預期有望逐步提升，可望填補利差縮小影響，因此預期今年SWAP收益將持穩或略降。