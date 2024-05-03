中鋼攜手小港區國中小 舉辦母親節感恩慶祝典禮

溫馨五月情，感恩惜福心。為弘揚傳統孝道美德、勉勵學子勤學向上，並協助提升地方教育文化內涵，中鋼3日假明義國中活動中心，攜手高雄市小港區國中、國小舉辦「高雄市小港區113年度母親節感恩慶祝典禮」。今日典禮活動由明義國中校長洪自強主持，計有小港區各國中、國小推薦之28位孝親楷模及其家長，以及榮獲中鋼績優獎學金的51位同學代表出席接受表揚及頒獎，親蒞會場的貴賓包括高雄市教育局督學林美伶、小港區區長周益堂以及小港區各級學校校長，參加的師生及家長共約兩百餘人，場面溫馨感人。

洪自強致詞時表示，非常榮幸再次共同承辦慶祝母親節這意義非凡的活動，感謝中鋼長期以來支持地方教育發展，並在學校活動及事務推動上給予相當大的幫助，展現企業社會責任。此外，洪自強也期許獲得孝親楷模表揚及績優獎學金的同學們，除了持續努力勤勉向學，未來在社會上發光發熱之外，最重要的還是要孝順父母，將父母無私的愛一代接一代傳遞下去。

中鋼公共事務處處長孫宏魁致詞時指出，世界上最真的情是親情，世界上最深的愛是母愛，世界上最好的人是媽媽，且俗話說「百善孝為先」，為弘揚傳統孝道美德，中鋼早於1995年開始在小港區舉辦孝親楷模頒獎活動；孫宏魁另說明，音樂能撫慰人心，表達感恩惜福之情，今年在典禮中特別增加多項音樂演出，讓參與活動的佳賓及學子們感受到母愛親情的偉大。中鋼行政部門助理副總黃茂源也出席今日活動，與孫宏魁一同恭喜每位獲獎同學，更提前向在場的所有媽媽們祝賀母親節快樂。

周益堂致詞時表示，「父慈子孝」是傳統文化美德，指的是上一代的慈愛跟下一代的孝順，期勉每位獲獎同學除了善盡自己讀書學習的責任外，更要發揮影響力，讓身邊的同學跟朋友見賢思齊。林美伶致詞時則提及，自己在小港居住多年，感受到中鋼不餘遺力推動地方教育，恭喜每位脫穎而出得獎的同學，也勉勵同學們除了持續保持品學兼優，同時不忘孝順父母，實踐傳統孝道美德。

今日表揚活動中，各校推舉的孝親楷模皆有令人印象深刻且值得學習的事蹟。例如，在校學習深獲師長肯定的中山國中力同學，家裡由母親獨撐家計重擔，雖然課業壓力沉重，但日常在家一定主動關心陪伴母親及分攤家務。另外，華山國小黃同學因母親需要人照顧生活起居，由於父親忙於工作，故平日照料母親及年幼弟弟的擔子落在自己身上，但從不喊苦喊累，相當難能可貴。

今日典禮不僅由鳳鳴國小十鼓隊開場演出既震憾又有活力的鼓陣，也安排明義國中管弦樂團演奏悠揚琴聲，再搭配明義國小英語歌唱班的美聲合唱以及小港國中精彩的吉他與熱舞表演，典禮中的每位來賓彷彿參加了一場優美的音樂響宴，最後在馨香滿溢的氛圍及彼此互道祝福聲中，提前歡度感人又有意義的母親佳節。