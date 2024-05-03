富士達保經贊助鐵人三項 提倡健康生活

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際知名的鐵人三項賽事「Challenge Taiwan」於4月25日至28日在台東盛大舉行，每年都能吸引近萬人參加，共同挑戰體能、意志和毅力的極限。富士達保經一直致力提倡健康生活，除了贊助體育活動來支持推廣外，也曾對內舉辦「羽球競賽」且設計豐富多樣的比賽項目，吸引百位業務同仁參與，從而鼓勵業務同仁日常運動，更促進了團隊間的交流與合作，也盼能通過企業影響力，喚起大家對於健康的重視。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達做為提倡「健康生活」的推崇表率，已連續四年贊助「CT鐵人三項」賽事，更鼓勵業務同仁參加，每年都能派出數隊報名。在這次賽事中，富士達其中的三支隊伍在「51.5標鐵接力賽（男子組）」中取得了亮眼的成績，分別榮獲第五名、第六名和第八名的佳績，展現團隊絕佳的凝聚力和不畏艱難的拼搏精神。

這次賽事場地規模範圍涵蓋台東縣市，其終點設置在台東知名景點鐵花村，同時也於鐵花村舉辦「CT鐵人EXPO博覽會」活動，而富士達保經也積極參與其中，設立品牌攤位提供免費保險諮詢與規劃，同時準備趣味小遊戲以及精美禮品與現場的人們互動，營造歡樂和融洽的氛圍，讓選手於賽前可以放鬆心情。

富士達保經秉持著「人生的根本是健康，維持良好的運動習慣，才能遠離疾病帶來的風險」，並長年贊助三鐵運動。同時，廖學茂也呼籲有參賽的選手需重視運動時可能的意外風險，如常見的中暑、熱衰竭、失溫、潛水夫病等症狀，在賽前也請務必預先規劃投保「特定活動險」，才能放心、盡情地享受賽道。富士達保經期盼未來能夠與更多賽事攜手合作，共同追求、推廣良好的運動健康風氣。