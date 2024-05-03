麻豆文旦揚名英國 貿易訂貨量成長10倍再銷4千箱

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台南麻豆文旦農民李明彥2023年創全國首例外銷英國400箱，結果反映熱烈，大受歡迎，貿易商近日又跟李明彥聯絡要下單3至4貨櫃約4000箱麻豆文旦，成長額達10倍，為麻豆文旦口碑再創新頁。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦種植面積廣達1000公頃，是國內文旦最大產區，年產量約2萬5000噸至3萬噸，其中9成內銷，1成外銷，而外銷以加拿大、日本、新加坡、香港居多，去年透過農糧署統計資料，麻豆農會才意外發現有400箱麻豆文旦外銷英國，創下全台文旦外銷英國首例，追查後發現是貿易商私下找到在地農民李明彥辦理出口。

李明彥表示，他繼承父業管理栽培文旦園5公頃多，年產文旦30萬台斤，採取先進機械化管理，成為示範果園，果樹日照充足，甜而略酸的風味備受好評，每年供不應求，為增加銷售通路，去年和貿易商配合，外銷英國400箱上品文旦，果重約12至14兩，價位約在每台斤80至140元。

李明彥這批文旦採冷藏方式船運36天才抵達英國，到英國時果皮還呈綠色，開箱解凍後僅2天果皮就轉黃，果粒充分釋水，恰好呈現最佳甜度，一上市就大受歡迎，讓麻豆文旦成功揚名英國。

李明彥指出，目前又進入文旦結果期，貿易商近日主動聯繫他，今年再要加碼外銷英國，目標4貨櫃約4000箱，並約定5月底實際到他的果園，了解他的文旦園栽培管理環境，回英國後對客戶更能準確說明麻豆文旦的品質。