全通路行銷平台SAS CI360 助力HAPPY GO CRM＋會員經營加值新服務再升級

遠東集團旗下跨產業、跨商店的紅利點數平台-鼎鼎聯合行銷HAPPY GO，多年來透過持續優化行銷工具和強化數據分析及行銷科技（Martech）能力，一路突圍並穩居紅利集點平台的龍頭。面對數位浪潮帶來的資訊多元化與碎片化挑戰，HAPPY GO 亦積極運用新一代 MarTech 技術來吸引消費者的注意與提升忠誠度。鼎鼎聯合行銷HAPPY GO數據長黃士峰指出，實現即時個人化行銷並增加會員到店消費的關鍵，在於將各種媒體通路和客戶資料倉儲無縫串接，進而提高合作特約店的營收與利潤。

因此，HAPPY GO 與 AI 數據分析大廠 SAS 合作，將其數位化精準行銷服務CRM+背後的行銷平台，升級至全通路行銷平台 SAS CI360。該平台於雲端運行，以 API 框架靈活連接線上及線下通路，實現無斷點的消費體驗，同時與行銷資料市集緊密連結，集中管理客戶數據，提供即時、可擴展且靈活的行銷整合系統。

SAS顧問服務部副總經理謝佩倩指出，「隨著消費者行為多元化，HAPPY GO在行銷與營運效率出現新的需求及挑戰。行銷人員需要在不同平台間轉換，頻繁登入系統設定活動，並且也難以即時根據客戶需求，推播相關訊息。因此，必須運用多波段行銷手法，依據消費者的即時反饋提供連續且相關的行銷訊息，強化會員參與度並加深品牌印象，且有效將潛在客戶轉化為實際購買者。然而，傳統行銷系統由於作業流程破碎化及缺乏統一管理平台，增加了行銷人員在多樣化數位通路下的負擔。為此，建立一個統一的『全通路行銷平台』成為掌握碎片化時代的關鍵。」

鼎鼎聯合行銷HAPPY GO行銷部資深協理丁立雯表示：「數位時代的分群溝通使行銷人員工作繁重，往往一個活動就得設定好幾次目標客戶與訊息。SAS CI360強大的自動化功能，可在行銷活動開始一次設定多波段客戶旅程，提高整體效率。活動前的設定，包括在行銷過程中撈取名單，與觸發後續行銷波段，每一波段的訊息都是基於消費者的即時反饋和互動行為量身打造，進而提升參與度和滿意度，擴大行銷效益。」她進一步說明：「HAPPY GO 行銷人員平均每個月要負責 20 到 30 檔行銷活動，過往每一檔活動至少要反覆登入系統4、5 次，如今在行銷活動初期就可以一次性完成所有設定。」

鼎鼎聯合行銷數據長黃士峰分享到：在系統設置方面，SAS CI360採用混合雲架構，將前台系統置於雲端，後台系統則維持地端，前台系統置於雲端的做法，可讓HAPPY GO在不停機狀況下升級功能系統，確保行銷活動的連續性。後台放置於地端的好處，則可有效控管關鍵資料，確保客戶資訊安全性，並符合政府法規。」他也補充：「除了強大的平台功能外，專業團隊服務也是鼎鼎聯合行銷選擇SAS CI360的關鍵之一。在系統導入前，SAS團隊顧問諮詢服務，協助公司釐清需求，並開發貼身適用的功能與架構。導入過程中，SAS團隊可確保CI360平台與HAPPY GO的CRM+服務無縫整合，並提供完整的教育訓練，讓平台建置效益順利浮現。」

身處數位化時代，企業必須善用科技工具方能創造競爭優勢，鼎鼎聯合行銷HAPPY GO藉由SAS CI360，以即時、個性化資訊進行分群溝通，優化多波段行銷效率，並透過雲端架構，同時滿足系統效能與資安法規兩大需求，為消費者與商家創造新價值，在快速變化的市場中保持領導地位。