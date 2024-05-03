原生態種植有機雨來菇的靚多醣素燕窩 清真認證全素可食

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空姐雨來菇沁園生態農場位於屏東縣牡丹鄉，是恆春半島「第一個」有機雨來菇食農教育場域。提供專屬的農事體驗（食農教育）與雨來菇創意料理預約服務，適合親子旅遊、家族旅遊、學校、機關以及各式團體活動參訪。

空姐雨來菇農場主人丁采綸，致力於落實一塊土地，農民可以生產農作物，原始生態可以持續發展，共存生活，榮獲第五屆百大青年農民獎，丁采綸讓農場及產品取得有機驗證、清真認證、綠色保育、特色農業旅遊場域認證，更獲得國家環境教育獎屏東縣個人組優等獎、銀髮友善食品獎、銀膳獎、比利時ITQI二星獎章的肯定。

丁采綸種植雨來菇研究新工法與採收後處理規格化，開發以有機雨來菇製成的靚多醣素燕窩，全素可食，清真認證，完全無添加的優質產品。

靚多醣素燕窩特色：

1.產品已投保產品責任險、產品通過ISO 22000與HACCP食品安全雙驗證

2.低卡路里攝取且具有飽足感

3.纖維含量豐富有助於促進腸胃蠕動幫助消化

4.豐富的多醣體、膠質可提升肌膚彈潤

5.溫潤養生幫助呼吸系統養護

6.含多種豐富營養素及微量元素，富含多醣體、蛋白質、膠質，高鐵、高鈣及胺基酸

雨來菇它不是菇，是一種陸生可食的藍綠藻

又被稱為草地耳、地皮菜、情人的眼淚，其含有豐富的營養元素，如鎂、鐵、鈣、維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素B12，以及膳食纖維。此外，雨來菇中還含有藻膽蛋白與藻多醣，其中鐵質含量相當於同等重量的葡萄的32倍，鈣質更高達牛奶的12倍，適合素食者作為營養補給的來源。具有抗發炎、抗氧化的作用，對健康有著深遠的益處，適合所有人食用。

空姐雨來菇沁園生態農場

電話：0932-351-571

住址：屏東縣牡丹鄉牡丹路249-6號

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