三商家購首季獲利年增186％ 新北展六店助力營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三商家購(2945)第1季合併營收達33.6億元，較去年同期成長1.89％，3日公告獲利達2,897萬元，EPS達0.43元，相較去年同期0.15元大幅增長186％；三商家購旗下兩大品牌展店不停歇，光是4月包括美廉社、Tomod’s特美事藥妝即一口氣於新北展6店，有望助攻第二季營收動能。

三商家購表示，受惠春節檔期年節商品、集點換購，推出挑戰全台最低價商品刺激消費、加上首季全新門市服務，現做茶飲搶市，以及三月底會員點數到期，兌點活動刺激會員客群消費熱絡，帶動第1季營收，其他還有參與大型徵才活動，緩解部分人力缺口，包含補進門市人員及藥師等，都有助於公司穩健運營。

展望第二季，隨氣溫揚升，三商家購指出主要動能包括飲品、冰品、啤酒類別的夏季活動商品促銷，加上母親節將至，線上推動蛋糕甜點預購，及保養品限時優惠，瞄準「她」經濟，另外「端午粽」預購同步提前開跑，各門市及美廉社線上購物「Go美廉」訂購，更有望驅動Q2營收動能。

而在展店方面，三商家購旗下兩大品牌持續展店，其中美廉社佈局新北市新店區、淡水區、汐止區、板橋區、龜山區等，三友藥妝Tomod’s特美事則選擇新北市新莊區再擴點社區型門市。

總計三商家購全台門市總家數811家，今年以加盟為最優先發展策略，目標加盟門市展店100家。