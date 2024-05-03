《半導體》世芯Q1獲利登頂 AI助全年續讚

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【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)今日舉辦法人說明會，在美國AI客戶出貨助攻下，世芯-KY第一季營收、獲利同創新高，單季每股賺15.83元。展望後市，世芯-KY看好AI(人工智慧)趨勢將帶動7奈米、5奈米ASIC晶片業務，維持全年營運強勁增長預估。

世芯-KY第一季營收達104.89億元，季增加13.6%、年增加83.4%，首度突破百億元大關，創下歷史新高；第一季稅後淨利12.26億元，季增加9.46%、年增加110.7%；每股純益15.83元，獲利亦創下新高。單季毛利率為19%，季減少3.8個百分點、年減少2個百分點，主要是NRE(委託設計)因為季節性因素影響所致。

世芯-KY表示，受惠美國AI客戶出貨飆升，第一季財報表現如預期成長，其中，7奈米AI ASIC出貨量仍佔總收入的一半以上。

世芯-KY表示，現階段看到Al需求仍然強勁，主要雲端服務供應商(CSP)持續積極開發自家ASIC，在此趨勢下，世芯-KY絕對是受益者，不僅如此，除CSP外，創新獨角獸公司也在積極推出AI晶片，其為設計供應商提供了更多的設計機會。展望後續，世芯-KY除了目前的7奈米、5奈米ASIC晶片業務外，IDM客戶也將在今年貢獻NRE營收，整體來說，世芯-KY保持對2024年強勁增長前景的預估。

總經理沈翔霖表示，世芯-KY在AI ASIC具領先地位，CSP廠商以ASIC開發AI晶片的趨勢仍不變，現在就連北美的新創公司也加入，不擔心同業搶單，相信世芯可持續拿下北美大客戶新訂單，尤其世芯與台積電(2330)合作密切，已陸續拿到明年CoWoS的產能保證，有助出貨動能。

另外，沈翔霖表示，有鑑於北美IDM(垂直整合製造商)客戶5奈米產品今年開始出貨，明年有機會變成最大客戶，雖然公司因北美CSP大客戶產品轉換影響明年成長動能，但對2026年非常有信心，依舊是相當強勁成長的一年。