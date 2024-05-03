中、日訂單回流 望隼4月營收年增58.88％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

望隼（4771）受惠日本及中國隱形眼鏡客戶因應備貨需求的訂單回流，4月合併營收2.5億元，交出月增10.66％、年增58.88％佳績；累計今年前四月合併營收10.2億元，年成長52.79％。

營運表現耀眼的望隼，去年 EPS以10.77元改寫新高，年增78.9％，躍居隱形眼鏡族群獲利前三強，擬配發每股3.57元現金股利，也創新高。

望隼總經理石安表示，與隱形眼鏡同業相比，該公司優勢在於「專注 新產品研發」、「智能製造」、「大陸工廠就近服務」，因此不論是在營收或是毛利上，連年均有精彩表現。

由於訂單把握度高，望隼在兩岸皆有擴廠計畫，去年底公司月產能已達4,100 萬片，今年月產能將超過5,600萬片。另外，今年動土的竹南新總部和廠房預估2026年完工，未來可提升月產能至1.6億片，滿足 5～10年內的營運需求。

另外，望隼每一到二年推出新品，持續堆疊公司的競爭利基， 除三明治夾層製程法的美瞳片，領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已 上市的運動專用隱形眼鏡外，布局矽水膠材質鏡片亦為近年發展重點。矽水膠隱形眼鏡2022年底 已於台灣上市銷售，大陸、日本、美國等市場亦可望於今年底前完成 取證，明年可明顯貢獻營收。

法人表示，望隼在耕耘日本及中國市場有成，在代工市佔率持續攀升，今年營收可望再n創新高。