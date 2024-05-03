鶯歌鳳鳴站配合桃鐵地下化 臨時站預計11月底通車

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鶯歌鳳鳴火車站因被劃入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院2019年定案先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，2020年12月動工，目前工程進度已逾9成，預計11月底完工通車。

檢視鳳鳴簡易車站工程進度，立委蘇巧慧今（3）日與交通部長王國材視察鶯歌鳳鳴簡易車站，新北市議員蘇泓欽，廖宜琨、卓冠廷、彭一書議員服務處共同到場關心。

蘇巧慧表示，大鳳鳴地區的居民已經等待火車站快20年，中央全額補助6.1億元打造鳳鳴簡易車站，預計在11月底就能完工通車，感謝所有工程人員共同努力，為鶯歌鳳鳴地區帶來更方便的交通環境。

蘇巧慧表示，在地居民對車站期盼許久，未來車站啟用後，將大幅提升鶯歌三湖、三鳳地區的交通環境，讓居民可以就近轉乘台鐵，對外通勤更加便利。

蘇巧慧指出，未來車站周遭勢必將有轉乘民眾有停車需求，提醒鐵道局務必協同新北市政府，針對車站周遭動線與汽機車停放空間作全盤規畫，確保居民通勤安全與便利。

王國材說，如沒有鳳鳴簡易車站，鳳鳴地區便要配合桃園鐵路地下化工程，恐怕最快也要等到2030年才會有火車站，他提到，鳳鳴簡易車站站體設計通風明亮，也會在站內空間添加鶯歌特色意象，雖然站體不大，卻帶給地方大大的助益。