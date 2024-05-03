《半導體》超豐首季EPS升至0.92元 總座由紀有章新任

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【時報記者葉時安台北報導】力成(6239)轉投資封測廠超豐(2441)周五董事會通過113年第一季合併財務報告，單季獲利5.23億元，年增47%，首季基本每股盈餘升至0.92元。超豐同步宣布經營團隊人事異動，超豐總經理甯鑑超將於2024年5月底退休，由營運長暨資深副總經理紀有章將新任為公司總經理。

超豐今年第一季營業收入34.79億元，年增15.34%；營業毛利6.92億元，年增29.01%；營業利益5.37億元，年增26.74%；本期淨利5.23億元，年增47.02%；歸屬於母公司業主淨利5.23億元，年增47%；單季基本每股盈餘0.92元，相較去年同期的0.63元、去年第四季0.79元均成長。

超豐周五宣布將進行經營團隊人事異動，現任超豐總經理甯鑑超將於2024年5月底退休。甯鑑超於1995年超豐電子創立之初即加入超豐，其認真負責及專業的表現，備受管理階層及客戶之信任與員工的愛戴，於2002年升任為總經理。超豐在甯鑑超卓越領導下，業績持續成長，締造優異的營收及獲利。之後，甯鑑超將繼續擔任超豐之顧問，持續傳承其數十年的產業經驗。

自2024年6月1日起，現為超豐營運長暨資深副總經理紀有章將新任為公司總經理，紀有章加入超豐電子前先後任職於摩托羅拉電子、力晶半導體及力成科技等企業，其中，在力成科技有超過十多年的經歷，於半導體封裝測試領域有完整及豐富的歷練，其兼具專業涵養及管理知能。未來紀有章將主導超豐之營運，以穩健務實地引領超豐電子開創新頁。