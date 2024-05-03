這些數據定義了4月的PGA美巡賽 薛夫勒、霍修、巴蒂亞、麥克洛伊／勞瑞創造令人難忘時刻

Helen Ross針對4月的PGA美巡賽做了精心細緻的總結: 史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）作為第三位以聯邦快遞盃積分榜首位暨世界球王之姿進入名人賽的球員，也是首位能順利贏得這場四大賽冠軍的球員。更令人印象深刻的是，這是他繼2022年名人賽之後，第二度完成此一壯舉。他在陽光明媚的週日打出68桿，以四桿優勢擊敗路德維格艾伯格（Ludvig Aberg）。

老虎伍茲（Tiger Woods）在世界排名第一時，也曾兩度很接近這項紀錄。他在2008年名列第二，2013則並列第四。而當年以世界球王之姿來到名人賽的達斯汀強森（Dustin Johnson），甚至連第一洞梯台都沒站上去，因為他在承租的房子內從樓梯跌下來受傷而退賽。薛夫勒的名字在其他某些方面仍和伍茲排在一起。他們是唯二在同一年贏得球員錦標賽和名人賽冠軍的球員（伍茲是在2001年辦到）。同時也加入傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）的行列，成為史上曾多次贏過這兩場賽事的三位球員之一。薛夫勒今年在奧古斯塔國家球場那惱人的果嶺上持續穩定的推桿表現，在GIR推桿數排名第一，總推桿數第三。他在最後一輪有九洞一推進洞，其中四個在後九洞，並在五桿洞總計繳出負9桿的成績。此外，這位德州球員在上果嶺率並列第七，上球道率則並列第十。

史考提薛夫勒現在到底有多神？他今年到現在還沒有單輪打出高於標準桿的成績，而且39輪賽事中，只有兩回合的桿數是七字頭。他今年尚未被淘汰，且只有一場比賽沒能打進前十名（最終並列17名）。

在RBC傳承賽（RBC Heritage），同樣的劇本再度上演。薛夫勒以三桿之差擊敗薩西斯提加拉（Sahith Theegala），在最近五場比賽拿下第四勝，其中沒贏的那一場是第二名。在此期間他的累計成績為負76 桿。而這場勝利也是這位27歲好手美巡生涯的第十勝——這些勝利是在51場比賽中取得的。薛夫勒的前兩輪起步有點慢——對於前一週剛贏得名人賽的人來說確是如此——但到了海港城的周末，他就如大家所期望的那樣登上了領先榜首位。即便這場簽名賽事因為天候關係延至週一完賽，也無法讓他放慢腳步。

上一次能夠在贏得四大賽的隔週又拿下美巡賽勝利的球員，是2006年的老虎伍茲（PGA錦標賽與WGC普利斯通邀請賽）。薛夫勒也比肩另一位世界高球名人堂成員伯哈德藍格（Bernhard Langer），成為唯二連贏名人賽與RBC傳承賽的球員，而傑克尼克勞斯也曾在同一年拿下這兩場比賽勝利。薛夫勒也寫下ShotLink啟用以來的最佳進攻果嶺桿數優勢紀錄，足足高達6.87桿。他的GIR上果嶺率高達76.39%，在RBC傳承賽歷屆冠軍中僅次於史都華辛克（Stewart CInk）。

2024年賽季對比利霍修（Billy Horschel）來說像是搭上了雲霄飛車般起起伏伏。他在11場出賽中被淘汰了六場，但也有五場打進前20名，其中包括在科拉萊斯蓬塔卡納錦標賽（Corales Puntacana Championship）拿下了美巡生涯的第八勝。

霍修在那一週的最後一天演出最佳表現，飆出零柏忌的63桿，最終以三桿之差擊敗當天只打出正2桿的威斯利布萊恩（Wesley Bryan），也寫下賽史差距最大的逆轉勝紀錄。雖然這是霍修首度參加這場賽事，卻旋即以四輪負23桿的成績、四桿之差改寫了去年冠軍麥特華勒斯（Matt Wallace）的72洞最低桿紀錄，同時63桿也平了這場比賽的18洞最低桿紀錄。

這一週，37歲的霍修在推桿數並列第一，GIR推桿數則名列第二。這位來自佛羅里達州的名將在梯台上的表現也非常穩健，四回合下來僅錯失了七個球道，最後一輪則僅僅錯失了一個。

剛滿22歲的阿克謝巴蒂亞（Akshay Bhatia）於瓦萊羅德州公開賽（Valero Texas Open）的延長賽第一洞擊敗丹尼麥卡錫（Denny McCarthy）後，笑納他在美巡賽的第二冠。這一勝讓巴蒂亞取得名人賽的最後一個席位，並獲得參加本賽季最後四場簽名賽事的資格。巴蒂亞在這場比賽的桿數優勢非常驚人，總桿數優勢+21.15，梯台到果嶺的桿數優勢則是+18.76。這兩項數據是ShotLink時代以來最好的記錄之一：分別並列第八和第15位。巴蒂亞在四桿洞的表現更是格外突出，在下列四項數據都名列榜首：博蒂（14）、低於標準桿（10）、梯台到果嶺的桿數優勢（+11.31）與總桿數優勢（+13.27）。

麥克洛伊與勞瑞聯手在紐奧良蘇黎世菁英賽稱雄

當羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）和肖恩勞瑞（Shane Lowry）在某天晚上用完晚餐離開紐奧良最著名的「阿諾的」（Arnaud’s）餐廳時，受到全場起立鼓掌，你就會知道這將是特別的一週。「他已經老了，但他仍然可以稍微改變現狀。」勞瑞談到他的老朋友、世界排名第二的麥克洛伊時這樣說道。

這對搭檔確實值得這些掌聲。他們倆人在紐奧良蘇黎世菁英賽延長賽第一洞，擊敗馬丁崔納（Martin Trainer）和查德雷米（Chad Ramey）奪冠。這一勝是麥克洛伊在美巡賽的第25冠，也是勞瑞的第三冠。

週日，當崔納與雷米在困難的四人兩球賽繳出平紀錄的63桿時，這對北愛爾蘭組合一度落後五桿之多。但他們倆人從第七洞開始的五個洞裡抓下了四隻小鳥，急起直追。而第18洞的關鍵博蒂，更讓他們得以將戰局拉進延長賽。這一勝讓麥克洛伊已經連續七個賽季都能在美巡奪冠，但這對勞瑞來說可能更為重要，他現在有資格參加本賽季最後三場簽名賽事。