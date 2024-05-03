南市安南區雨後誘卵桶指數竄高 全區雙溝投藥防治登革熱

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台南市去年的登革熱疫情直到今年3月6日宣布脫離風暴，尚未出現本土病例，上周台南大雨過後，台南市各區的登革熱誘卵桶指數再增加，其中安南區為熱區之冠，安南區長魏文貴連日率隊啟動巡查，找出雙溝等高風險點投藥防治。

台南市去年爆發的登革熱疫情直到今年3月正式畫下句點，新年度隨即有6例境外移入病例，加上高雄的本土病例正在增加，台南市避免重蹈去年覆轍，開春即展開各項防治。

台南市上周大雨過後，又出現天氣炎熱氣候，各區的誘卵桶指數再度上升，病媒蚊指數偏高，其中安南區20萬人口，為台南第2大行政區，近年大幅開發建設，擁有半數鄉村、半數都會的城市人口結構，今年在誘卵桶指數統計上，一直名列前茅。

魏文貴2日邀各里里長開會研商防制作為，決定啟動3級查驗機制，發動志工在高風險里巡查、由課室主管帶隊複查，區長、副區長與主祕再帶隊抽查。

安南區公所針對高風險場域如海砂屋、勞工市場等定期巡查，設置大型誘殺桶按月維護。針對大雨過後的天溝、屋後溝等高風險處投藥防治。魏文貴表示，今年開春溫差大，大雨降臨一周內是抑制登革熱的關鍵期，全民務必配合消弭孑孓孳生溫床。

安南區公所提醒，台南市依傳染病防治法規定，4月1日起，查獲陽性孳生源者，將處3000至15000元罰鍰。