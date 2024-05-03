談CPTPP最新進展 鄧振中：尚未討論台灣入會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台美貿易第二階段第二次實體談判落幕，外界關心我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進度。對此，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中說，我方對於入會盯很緊，但據了解上周資深官員會議沒有討論到入會國成立工作小組問題。

經貿辦3日晚間舉辦實體會議後記者會，對於CPTPP入會議題，鄧振中透露，上周有資深官員會議，對於會議情形，我方盯很緊，惟據了解沒有討論到入會國成立工作小組問題。

鄧振中說，但經了解，是有些私下討論，但沒有訂在議程中。加入CPTPP對台灣來講是重要工作，會持續跟各界說明，希望能夠盡快有所進展，針對體制還有承諾範圍盡快做審查，是台灣不變立場。

對於私下討論了些甚麼？鄧振中坦言沒辦法知道是甚麼，但我方猜測就是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，對於CPTPP看法不一樣，一定都有不一樣的看法，這之間彼此交換意見，是可以了解的。

鄧振中說，我方重點就是爭取那一票，當然首先我們自己要做得好，如果跟美方能夠達成協定，把內容公布，證明台灣可以遵守高標準；從多開研討會，也可以把台灣體制讓各國了解。

鄧振中說，我方自由化的措施，也能不斷吸引更多外國人投資，這些都是很有幫助的。相信相對其他國家，在這方面可以讓大家注意到，包含各國對台灣投資愈來愈多等。