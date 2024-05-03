電價漲跌須經立院點頭？經濟部提3理由反對

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藍白黨團上午於立法院再度攜手，通過國民黨團所提《電業法》修正案逕付二讀，交付朝野協商，未來電價調整須經立法院點頭。對此，經濟部能源署提出3大理由，表示尊重國會提案，但懇請立院及台灣社會支持現有電價審議機制，該機制有來自消費團體、工商代表、商總及學者專家等民間代表參與，已考慮民生物價、消費者權益及產業發展，是比較平衡考量的機制。

經濟部表示，現行電價審議機制，是依照2015年立法院決議的電價公式延續辦理，專業審查且已有10年歷史，國會所要求的應有民間代表，以及公開透明的過程，目前現行審議機制就是如此。

經濟部進一步舉出三個原因，認為應該持續維持現行電價審議機制。

經濟部表示，首先，立法院可透過對於台電預算審查，及後續行政院提出的1,000億追加預算，充分審議台電成本支出與經營成效，台電務必將資訊攤開，可證明是否貪腐。但若1年2次電價審議會決議後，都要再送一次立法院審議，審議的財務數據與預算審查時間相近，會產生重複審查的問題。

第二，本次電價平均漲幅為大約11％，但為降低民生影響，整體調漲金額的86％是由產業負擔。若國會採取凍漲態度，恐怕產「生全民補貼產業、用電大戶」的問題。另外台電向政府爭取的1,000億元，也是考量台電調漲用電大戶電價後，持續補貼住宅、小店家及衰退產業超過1,100億元的成本。目前由電價審議會通過的多元複合電價方案，較能平衡考量各方需求。

第三，電價審議應該考量台電財務成本及國內物價，若只考量政治因素，使電價長期受過度壓抑，對台電公司的財務狀況相當不利，讓台電未來在新電源開發及電網強韌建設上也會受影響，整體來說，對國人的穩定用電，反而可能造成不利影響。

經濟部說明，不同用戶的電價有不同費率，讓產業用電大戶的電價合理反映成本，才能避免全民補貼大企業，並維持台灣的供電穩定。經濟部除了爭取政府補貼台電，以及實施多元電費方案外，也會要求台電努力開源節流，以確保台電永續經營，懇請國會及社會大眾，持續支持現行的電價審議機制。