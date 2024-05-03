DAMIANI執行長Jerome Favier獨家專訪 預告台灣開5家店

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

義大利珠寶DAMIANI於2022年重返台灣市場，以高CP值的訂價策略和前衛的設計風格贏得台灣VIP的喜愛，逐漸成為時下當紅的珠寶品牌。近日DAMIANI執行長Jerome Favier在瑞士接受本報的獨家專訪，提及十分看好台灣珠寶市場的發展潛力，積極加碼投資台灣市場，「DAMIANI會在台灣開5家店，請拭目以待。」

Jerome Favier所言不虛，DAMIANI在短短一年半就已在台北麗晶精品、微風廣場、台中大遠百和台北101店開出四家店，擴店的速度驚人，至於第五家店也已定案，他也樂於將獨家消息分享給本報，透露將會在5月底進駐桃園機場第二航廈免稅商店，與眾多一線珠寶品牌併列，進駐免稅通路不僅可讓價格更有競爭力，且可增加品牌曝光率，讓更多人認識DAMIANI這個品牌。

提到訂價，Jerome Favier特別用「TRUE PRICE」來形容DAMIANI，意指貨真價實、訂價不灌水，不似其他珠寶品牌為了提升獲利，動不動就調漲售價，「DAMIANI歷經百年，迄今仍是由DAMIANI家族獨資經營，家族對DAMIANI仍懷有理想、有長久經營的遠見，不以獲利為唯一的目的。」

以往家族行事低調，儘管DAMIANI是國際珠寶大獎的常勝軍，歷年來拿下18次「珠寶奧斯卡獎」之稱的國際鑽石獎，卻鮮為人知。如今在Jerome Favier的帶領之下，DAMIANI透過行銷策略、拓展據點和強化商品DNA，逐漸擴大市場規模和知名度，例如近日AMIANI邀請奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）擔任品牌大使，即是Jerome Favier力圖品牌轉型的策略之一。

「潔西卡雀絲坦曾買過DAMIANI珠寶，也是集團旗下藝術玻璃VENINI的客人，與DAMIANI副總裁Silvia Damiani是閨密摯友，由她擔任代言人再合適不過。」Jerome Favier指出，日前DAMAINI在米蘭舉辦百周年晚宴時，潔西卡雀絲坦出席盛會，渾身散發優雅氣質和影后氣勢，完美詮釋DAMIANI珠寶之美。

此外，DAMIANI也積極研發設計珠寶表，去年首度參加日內瓦鐘錶大賞（GPHG），就以一款Margherita珠寶表拿下「最佳珠寶表」的殊榮，讓Jerome Favier頗為自豪，因此在今年瑞士Watches & Wonders表展期間除了發表多款珠寶，也主打Mimosa含羞草系列鑽表，豐富DAMIANI的產品線。