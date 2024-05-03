攻母親節聚餐商機 台中「娘烤好」無煙串燒推「美魔女套餐」與「美魔女辣媽」票選活動吸客

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隨著母親節的腳步接近，各大餐飲業者無不爭相推出促銷優惠案吸客，搶攻母親節聚餐商機。其中，位於台中黎明路上的「娘烤好」無煙串燒推出「美魔女套餐」優惠活動，並舉辦「美魔女辣媽」票選活動，5月底前到店內消費「美魔女套餐」的女性朋友，只要證明已升格媽媽，並將生活照PO到該店粉絲頁（需標示年次），活動截止後，該店將依按讚人數前三名，分別贈送鮮蝦一盤（依年齡給予同等的隻數）。

「美魔女套餐」套餐內容，包括豬撞牆（豬五花包鮮蝦）、雞屁股、雞皮、筊白筍、玉米筍，原價322元，優惠價288元。上述內容因富含膠原蛋白、低熱量，是女顧客到店內必點的熱門菜單，因此有了「美魔女套餐」的封號！

「娘烤好無煙串燒」開店長達21年，已成為黎明路商圈內的特色美食！其實，創辦人馮柏恩並非台中人，故鄉遠在高雄，20多年前汽車防爆貼紙剛問世時，深受車主歡迎，馮柏恩抓住商機，成為年薪百萬的超級業務員，當時才三十多歲的馮柏恩事業、感情兩得意，不料卻因為婚變，讓他的人生頓時跌到谷底！

家族成員為了幫他東山再起，傾囊相授無煙串燒技術！基於感恩，馮柏恩並未留在高雄賣無煙串燒，隻身來到人生地不熟的台中市，希望在一個全新的地方，展開新的人生，落腳點就是在向上路黎明商圈，沒想到一待就是21年！

馮柏恩回想當初沒有錢租店面，只好用小發財車在路邊叫賣！由於客人對無煙串燒較為陌生，前三個月每天的營業額只有800到1,000元，又常被警察盤查開單，讓他十分氣餒，原本想要放棄，幸經高人指點，推出米血1元、豆干5元試吃價促銷，從此一砲而紅，培養大批的主顧客，營業額迅速攀升，4年後終於擁有自己的店面！

馮柏恩指出，近十年燒烤店如雨後春筍，利潤高、技術門檻低，但他卻不為所動，仍堅持經營無煙串燒，因為它沒有油煙和炭灰，對環境和健康都很友善！且銅板價讓客人享受美食之餘，健康和荷包都無負擔！

本身愛吃好料的馮柏恩表示，無煙串燒靠的不是醬香味，而是新鮮食材所散發的天然滋味，加上火候的掌控，以及獨門的調味粉，讓客人一口接著一口！一般燒烤店啤酒銷量大，但他的店有八成的客人不喝酒，因為食後不渴不燥，大部份的客人都是衝著美食而來！

馮柏恩挑食材很龜毛，小卷一定要澎湖的活凍直送、牡蠣要採自澎湖乾淨海域、烏魚子則是自家姐姐養殖的，泰國蝦只挑公蝦（號稱泰國猛男蝦）！有點幽默感的馮柏恩，對食材組合和命名上饒富創意，例如豬肉片捲鮮蝦，豬「蝦」了所以取名「豬撞牆」；美國生菜包德國香腸，十分速配解膩，取名「德國佬美國妞」。

馮柏恩說，低薪已成為年輕人的夢魘，將心比心、己立立人，若有年輕人想為自己創造不一樣的未來，他願意將無煙串燒21年豐富的技術經驗傾囊相授，但條件是，必須使用他獨家特調的醬料，才不致於讓無煙串燒絕佳的美味走鐘，讓消費者失望！