一杯咖啡請動張泰山 陳慧欣教柔道也修品德

真人實境秀《野孩子起步走!》節目團隊日前已拍攝探訪台灣偏鄉三所小學的個別故事。前柔道選手陳慧欣為愛遠赴台東，於太平國小執教，散播柔道種子培育人才，她強調教練不只是教運動技術，更希望以身作則教孩子們品性。張泰山願意接下節目通告，是因為能親身去松鶴部落，與德芙蘭小學的孩子們互動，至於酬勞部分還放話只要有咖啡，什麼都能做。

陳慧欣給孩子們「家」 煉體又煉心

台北人選手生涯退役後，老師請陳慧欣去錦和高中代班，也因為帶連珍羚出國比賽，因而認識先生，婚後跟來台東執教，她坦言最初確實不太適應，不過當她看見基層孩子們發生的事「因為爸媽疏於照顧，哥哥把內褲穿走，所以孩子沒穿內褲就來學校。」這件事也讓她感觸良多，至此陳慧欣開始推行她的教育方式，希望讓孩子們在柔道隊感受到「家」的溫暖，訓練後會準備牛奶、點心犒勞孩子們，將他們當作親生，生活上無微不至的關心，並要求孩子們上柔道墊訓練前，必須先鞠躬敬禮以表示敬意，她說「大部分教練都會這麼做，教練也是教育工作者，除了運動技術外，品性也是很重要的。」以身作則帶領孩子們走出偏鄉，取得成績被看見，是陳慧欣引以為榮的使命。

張泰山不在乎酬勞 熱心公益只為孩子

張泰山本身很喜歡孩子，在知道節目主題為公益性質後更是義不容辭直接就答應通告邀約，而來到德芙蘭小學後有滿滿的感動，還能邊教邊回憶過去時光，「不是我給他們快樂，而是這些孩子給了我很多東西，教的時候我不管旁邊拍攝，只是思考孩子如何成長，我如何給小朋友東西。」對於酬勞費用，他笑說「通常只要有咖啡，我什麼事情都可以做。」他前陣子也舉辦過小孩子的盃賽，那些小孩子雖然沒接觸過打球，但是張泰山希望他們去接觸這些運動，「我覺得在這個遊戲中，值得去推動的。」看著這些孩子們純粹的笑容，張泰山只想做些力所能及的事情持續幫助他們被看見。