北捷更新場站充電座 快充可達60瓦、Type-C接頭也能用

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台北捷運公司去年年底開始升級捷運及相關場站充電座，該項工程已提前於今年4月底順利完成，即日起捷運117個車站、地下街以及貓纜、兒童新樂園與台北小巨蛋充電座，可同時支援Type-A及Type-C兩種規格，符合民眾手機等各項電子設備充電需求。

北捷表示，自2012年起，台北捷運在各車站無線上網桌，設立臨時充電區，提供1組110V插座及1組Type-A接口，免費提供有需求的旅客使用，適用範圍包括手機、筆電等電子產品。

而為了與時俱進，北捷於2023年年底開始，將全線117個車站及地下街共292組充電座加以升級，該工程已於今年4月底提前完成。此外，台北捷運受託經營的貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋場館共51組充電座，亦全面升級。

北捷強調，升級完成後的充電座，提供Type-A、Type-C兩種規格的快速充電接口，供電功率最高可達60瓦，並具多樣輸出電壓規格，可供有快速充電功能的手持行動裝置產品使用，充電座服務完全免費，有需要的旅客可自備充電線材或工具，選擇符合自身手持行動裝置的產品規格插座。

北捷說，為持續發揚捷運禮讓文化，呼籲旅客在享受自身充電便利性同時，亦能考慮其他緊急需求旅客，共享此便利服務。