全新PIAGET形象概念精品店於台北101盛大開幕

瑞士頂級珠寶暨腕錶世家PIAGET伯爵於今年邁入品牌150週年，特選址亞洲指標城市台北其首屈一指的購物中心台北101開設全球第一間全新PIAGET形象概念精品店，將世家自1874年以來累積淬鍊而成的設計元素，注入全新店裝設計中。

為慶祝全新形象概念精品店的開幕，PIAGET匯集兩大伯爵台灣品牌大使 - 陳昊森、范少勳與時尚女伶Melody、雙金影后謝盈萱，以及大勢新星林奕嵐、施柏宇及曹佑寧出席開幕酒會，現場星光熠熠一同歡慶璀璨時刻，共享伯爵150 週年榮耀。

伯爵全球形象大使 李俊昊親臨台北101全新PIAGET形象概念精品店盛大開幕活動。圖/業者提供

從演員橫跨歌手身分並不斷挑戰自我，具有細膩靈魂的伯爵形象大使陳昊森，以一身俐落個性剪裁西裝率先登場，配戴PIAGET Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動腕錶，超薄機芯及礦石綠色錶盤展現流麗且經典的簡約美學，帶出男性的陽剛率性風格。搭配Possession系列項鍊、戒指，標誌性的宮廷式雕刻飾紋Décor Palace增添華美氣息，以及Treasures系列18K白金鑽石耳環轉為胸針點綴西裝，展現從容自在的優雅態度。陳昊森表示身為伯爵形象大使，很榮幸能參與今晚的盛會，也很欣賞伯爵對於工藝的堅持及創意，並期許自己也能保持這樣的精神。

時尚女伶Melody以一襲亮眼桃粉色開衩禮服出場，展現優雅的流動性美豔眾人。配戴全球限量一件的PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶，靈動的流蘇長項鏈上鑲嵌了一顆25.38克拉的凸橢圓形贊比亞祖母綠，襯托出源自伯爵1960年代標誌性造型的橢圓形錶盤，彰顯伯爵巧妙運用卓越製錶工藝及珍稀珠寶創作的完美結合。同時，搭配Treasures系列18K白金祖母綠戒指、手鐲，與項鍊相呼應，展現非凡氣勢。提及本次的新店裝，Melody特別鍾情於店內活潑鮮明的配色，大膽奔放帶來一種熱力四射的氛圍，使每件作品都更具生命力。

甫於上週慶祝30而立生日的戲劇男星曹佑寧，以率性剪裁的寬褲造型展現大器時尚氛圍，配戴Black Tie系列18K玫瑰金孔雀石面盤珠寶腕錶，優雅流暢的線條演繹雋永格調，孔雀石錶盤鮮明的綠色來凸顯活力與熱情。此外Possession系列18K玫瑰金鑽石長項鍊、寬版戒指及耳環，飾以品牌經典的宮廷式雕刻飾紋，簡約設計卻閃亮耀眼。曹佑寧表示：「很喜歡這次新店裝裡Elegance of Watchmaking腕錶展示牆，以創新的方式陳列腕錶，優雅的呈現伯爵精湛的製錶工藝。」也笑稱期許未來家裡也能擁有這一面牆。

最具潛力的耀眼新星林奕嵐以一身時髦個性短洋裝出席，耳間配戴的Alata 18K黃金與白金珍珠母貝鑽石耳環，彷彿展翅般的設計充滿生命力。腕間閃耀的Alata 18K黃金與白金珍珠母貝鑽石戒指及Alata 18K玫瑰金鑽石戒指，如同隨風起舞的葉片，乘載著不羈優雅的靈魂。林奕嵐表示：「很開心能有這樣的機會，與大家一起見證伯爵的光輝時刻。伯爵的作品總是帶來意想不到的創意力，這次新店裝也將許多的創意靈感注入其中，像是一個藏寶箱，藏有許多寶藏等待挖掘探究。」

國民男友施柏宇以酒紅西裝單穿展現性感內斂風格，配戴全新PIAGET Polo系列18K玫瑰金巧克力面盤日期顯示自動上鍊腕錶，獨特的巧克力色璣刻雕飾面盤搭配玫瑰金錶殼，散發低調內斂的成熟魅力。此外，更以鑲嵌黃鑽、粉紅尖晶石及美鑽的Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽耳環，轉換為胸針作為造型上的一大亮點。能夠參與伯爵今晚的盛大開幕，施柏宇感性表示：「伯爵的作品總是能透過不同色彩的碰撞，為感官帶來不同的感受。我也期許自己能透過不同角色的碰撞、汲取養分，帶給大家更多好作品。」

雙金影后謝盈萱以一身典雅剪裁洋裝造型登場，展現出眾氣質。手上的Limelight Gala系列18K玫瑰金孔雀石面盤鑽石珠寶腕錶，不對稱的造型展現現代女性獨有的靈動自信，搭配Efflorescens18K黃金祖母綠鑽石項鍊、戒指及耳環為整體造型的畫龍點睛。伯爵擅長於大自然中取及靈感，以寫意的方式描繪花草搖曳的姿態。在這系列作品中，巧妙運用黃金、白金不同層次的排列堆疊，襯托出祖母綠的高雅之姿，一如謝盈萱每每出場即驚豔四方的戲劇女王氣勢。謝盈萱也為再次參與伯爵活動表示興奮：「我一直以來都很欣賞伯爵的作品，總是帶來一種繁盛的生命力，不管搭配什麼服裝它都是主角，同時的也讓我成為了自己的主角。」

壓軸出場的則是近期推出電影新作品的伯爵風格大使范少勳以一套酷帥西裝展現士紳風範，驚喜選擇一只Limelight Gala系列18K白金藍寶石鑽石珠寶腕錶，不對稱的弧形錶圈巧妙鑲飾漸變色調鑽石及藍寶石，整體設計更具層次魅力。胸前飾以Treasures系列18K白金紅寶石羽翼耳環為胸針，以欖尖形鑽石所堆疊出如羽翼般的外型，更有夢想飛翔的象徵，浪漫又美好。提及本次服裝及珠寶腕錶搭配靈感，范少勳表示本次大膽選用女錶款式，是向伯爵大膽的精神致敬，更同時展現自己不畏懼挑戰和勇於嘗試的精神，期許自己與世家一同繼續前行。瑞士頂級珠寶暨腕錶世家PIAGET伯爵於台北101盛大開幕全新形象概念精品店，眾星雲集一同品味匠心美學。共享伯爵150週年煥新榮耀，與世家流連雋永光輝時刻。