遊賞彰化金針花海不塞車 交通管制措施出爐

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交通部觀光署參山國家風景區管理處昨天宣布彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季開幕後，明天將迎來花季首個周末，有鑑於往年金針花季期間總是造成當地交通堵塞，彰化警方今天公布相關交通管制措施，提醒民眾配合，避免因塞車敗了遊興。

彰化警分局指出，該分局於虎山巖金針花季期間實施交通管制措施，進入虎山巖道路花壇鄉虎山街、大嶺巷沿線，將視人潮、車流狀況及虎山巖周邊停車場停滿，彈性實施單向通行管制。

虎山巖風景區實施虎山街與聽竹街口至大嶺巷與139線路口單向通行，管制車輛由虎山街單向上山進入虎山巖風景區，再沿大嶺巷由139線離開；當地住戶不管制。

因虎山巖遊覽車停車位有限，將於虎山街與聽竹街口管制遊覽車，遊客可以在虎山巖牌樓前下車後步行上山，再引導遊覽車往泰元街路段臨時停車。虎山巖廟方已自行派5名交通志工在虎山街及大嶺巷沿線及停車埸交通疏導，彰化警分局也於例假日編排警力協助交通疏導管制。

參山處表示，金針花季期間，遊客來賞花還可到虎山巖寺上香祈福，順遊花壇、彰化各景點，尤其可以到彰化市扇形車庫一遊，品嚐在地美食。近來八卦山脈沿線油桐花盛開，遊客賞花後也可以到二水自行車道騎遊，感受追火車的愜意，或到田尾花卉特定區、芳苑的海空步道、彰化知名的觀光工廠等，都是順遊的好選項。