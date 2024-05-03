新北市第12屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮　向護理人員致敬

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新北市政府3日偕同新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會，於新北市政府大樓603大禮堂舉辦新北市第12屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮。由市長侯友宜表揚獲獎的43名護理人員以及由新北市護理師護士公會推舉的99名優良護理人員，以感謝持續堅守在崗位，守護市民健康的護理助產人員們，並給予肯定。

截至今年4月，新北市有2萬1千多名執業護產人員，服務於52家醫院、3,600餘家中西牙醫診所及學校、衛生所以及護理、長照機構等，為400多萬新北市民提供全年無休的服務。

侯友宜表示，為鼓勵並肯定對醫療服務積極奉獻的護理及助產人員，衛生局自102年起，每年辦理「護理傑出獎」。由社會公正人士、護理專業及學者組成委員會，經由嚴謹的討論過程，評選出護理貢獻獎、教研貢獻獎及特殊貢獻獎等三大獎項，這也是國內第一個由公部門主辦的評選活動。

衛生局長陳潤秋說明，新北市有許多優秀的護理及助產人員，我們透過護理傑出獎的評選，推舉出在臨床照護以及教學研究上有重大貢獻者，表揚美善的事蹟，亦為各界效法的模範，每位獲獎者都是實至名歸。

侯友宜說，隨著高齡社會化的到來，慢性及多重疾病照護需求增加、導致整體護理人力需求增加，護理執業環境越趨困難，但護理人員們不畏艱難，除了用專業照護，更用愛心、耐心及同理心關懷生病的病患及家屬。無論是醫療院所、護理機構、長照機構、衛生所的護理人員，甚至是學校的校護，都可以看到白衣天使的身影。感謝護理人員堅守崗位，用心守護新北市民，讓新北市成為健康、樂活的幸福城市。

衛生局長陳潤秋說明，第12屆護理傑出獎共有149位護理及助產人員獲各界推薦，後由13名社會公正人士、護理專業及學者代表組成委員會並經初審及決審評選出43位得獎者。評選雖有名次之分，但無論得獎與否，衛生局都感謝所有護理人員為新北市民的付出。

得獎名單請至衛生局官網http://www.health.ntpc.gov.tw/ 查詢。