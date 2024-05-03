美方鼓勵WHA邀請台灣作觀察員 國台辦：蓄意將衛生問題政治化

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美國務卿布林肯近日發表聲明稱，美方強烈鼓勵世界衛生組織邀請台灣作為觀察員參加今年世界衛生大會。大陸國台辦發言人陳斌華今天（3日）發布答記者問稱，民進黨當局為了謀獨，蓄意將衛生問題政治化，「過去7年的事實已經證明，這條邪路根本走不通，此次也必將以失敗告終。」

陳斌華表示，關於台灣參與世界衛生組織活動問題，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨當局造成的。

陳斌華重申，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。美方應立即停止借世衛大會炒作涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則與中美三個聯合公報，而不是說一套、做一套，不斷縱容「台獨」分裂活動。

陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，大陸始終關心台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，大陸對台灣參與全球衛生事務作出了妥善安排。台灣地區參與世衛大會本有正道可行，也行得通。但民進黨當局為了謀「獨」，蓄意將衛生問題政治化，企圖借助外部勢力在世衛大會搞「台獨」活動。過去7年的事實已經證明，這條邪路根本走不通，此次也必將以失敗告終。