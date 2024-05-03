台南果醬男孩再獲世界冠軍 「墨綠」新果醬蟬聯英國大賽金獎

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被稱為果醬男孩的台南柳營青農林韡勳繼去年以「茶金-紅玉紅茶威士忌金柑果醬」獲英國世界柑橘類果醬大賽金獎，今年再以取名「墨綠」的「茉莉花綠茶威士忌金柑果醬」蟬聯冠軍，台南市長黃偉哲肯定獎項不只是林男個人榮耀，更代表台灣果醬已有國際級的製作水平。

英國今年的世界柑橘類果醬大賽共收到來自30多國3000多罐作品，台灣林韡勳的「墨綠」果醬在眾多參賽作品中脫穎而出，獲得了英國評審的高度青睞。

台南市農業局長李建裕指出，此次金牌非林韡勳在國際舞台上首次嶄露頭角，林男的作品自2022年起就陸續在英國、日本獲得亞軍與季軍，去年一舉在英國拿下酒類食材組冠軍，今年再度蟬聯。稱讚他的努力與創意，在台灣農產品中展現了無限可能性。

正值母親節前夕，柳營農會與柳營區公所邀請林韡勳到柳營國中教導學生自製桑葚果醬，做為母親節禮物。柳營農會總幹事陳右欣表示，林韡勳難忘小時候品嘗過的阿嬤手作桑椹果醬，激發他探索果醬製作的熱情。

林韡勳在新營開設有「甜玉軒」果醬專賣店，近年迅速竄紅，今年再度獲獎，台南市政府、柳營農會與柳營區公所都致贈紅榜給予肯定。

黃偉哲表示，手工製作果醬提升了水果的附加價值。林男奪下國際獎項不只是個人榮耀，更代表台灣已具備國際級的果醬製作水平。