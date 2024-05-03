北科大開放校園、敦親睦鄰 大安區公所表感謝

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彰顯守望相助的鄰里情誼，臺北市大安區區長鄭裕峯昨（2）日偕同民輝里里長陳威禎、民政課課長及視導，拜會北科大校長王錫福並致贈感謝狀，感謝北科大於今年1月總統暨立委大選期間，提供校內中正紀念館及億光大樓完善空間作為投開票所，表達對學校支持區務活動的感謝之意。

大安區區長鄭裕峯表示，北科大是大安區內不可多得的好鄰居，不但長期提供場館場域作為民主選舉的投開票所、舉辦大安森林健走等健康促進活動，更率先響應臺北市「海綿城市」，校內外大量鋪設透水鋪面，減緩都市熱島效應；尤其北科大生態校園的建設完善，有目共睹，校內外綠意盎然、生機勃勃，與民眾共享舒適友善的綠化休閒空間，值得肯定。

北科大校長王錫福表示，北科大在不影響校務、學生學習的情況下，一向全力配合、大力支持鄰里社區的各項需求，共同關懷及服務弱勢、敦親睦鄰。北科大與大安區公所近年合作緊密、融洽，除了無償提供場地協助歷年選舉投開票所進行、施打流感疫苗、發放快篩及物資予周邊鄰里、近年大安區成年禮暨人口宣導等多項活動借用，深化學校參與公共事務的廣度與深度。

民輝里里長陳威禎指出，北科大過半校地都在民輝里內，擔任里長第三屆這十年來，見證北科大努力實踐大學社會責任的一步一腳印，總是竭盡所能地服務鄰里社區。這些年母親節、中秋節園遊會活動，北科大師長也帶領學生多次響應社區志工服務，提供表演活動等，例如近日為慶祝母親節，北科大阿卡貝拉社團學生也將於社區獻唱。期待北科大與鄰里社區永續共榮，一同為社會貢獻服務。