台中大遠百輕奢品牌蛻變展新貌 歌手高爾宣任一日店長推薦

台中大遠百3樓輕奢品牌蛻變新面貌,全新店櫃改裝,瞄準金字塔高端客層,打造「輕奢珠寶、趨勢時裝、潮感生活」三大概念,創造寬敞舒適的購物場域。今(3)日舉辦Lifestyle記者會活動,特別邀請樂壇創作歌手高爾宣擔綱活動的一日店長,引領消費者揭開輕奢時尚的面紗。

高爾宣以一身帥氣登場,讓現場粉絲們直呼超有型。同時,今天化身成為一日店長的高爾宣,要帶領大家在今年母親節如何買到送給媽咪的首選禮物以及自己的推薦品牌。

丹麥國際珠寶品牌Pandora,在台中大遠百打造全新形象,以更大的展示空間為顧客提供珠寶搭配靈感和產品選擇,讓每一位顧客都能選到屬於自己心儀的珠寶,留住自己「Unforgettable Moments」。全新的視覺陳列,以粉與白色為基調,在柔和燈光的映射下展現Pandora獨有魅力,帶給顧客不一樣的購物體驗。

2024 年母親節系列新品浪漫綻放,本季以品牌企劃「BE LOVE 即刻說愛」為核心,透過花中之后 — 玫瑰表達無盡愛意。BE LOVE以愛生活,貫徹在母親節和此外的每一天,以飾品銘記每個值得紀念的愛意故事,讓滿載心意的禮物時時展露,感謝我們生命中每位母親毫無保留的愛。

其中,特別推薦的「白玫瑰綻放耳環項鏈套組」,以優雅的925 銀盛放白玫瑰項鏈及耳環,搭配各式造型,展現經典不朽的優雅姿態;中心環保白色珍珠母貝,以精緻爪鑲工藝嵌飾,呈浪漫盛放的玫瑰美態,象徵無盡的純潔和愛意。而另一「無限母愛之心綴人造鑽石吊飾手鏈套組」,

以無限母愛之心綴人造鑽石吊飾搭配愛心扣頭925 銀手鏈,優雅流露母愛動人光芒;鍍14k 金心形飾牌上方無限符號交織下方愛心廓型,象徵對母親的無限愛意。心形中間鑲嵌一顆0.009 克拉實驗室造鑽石,象徵她的珍貴獨特;第二層925 銀心形飾牌鑄刻「Mum you are so precious to me」一語。

高爾宣特別推薦中遠獨家Onitsuka Tiger- MEXICO 66白底橘藍虎爪紋鞋。 圖/許俊揚

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店擁有大面積透明玻璃來展示全系列單品。店裝設計延續與日本相同的概念,採用簡約的黑、白色系,並點綴紅色為主軸,與日本店裝風格同步。無論是潮流經典男女鞋款,或孩童衣鞋都能在台中大遠百三樓的專門店找到。

高爾宣對於精品選物店Club Designer內的各種精品愛不釋手。圖/許俊揚

成立於1981年的精品選物店Club Designer,堅持為時尚愛好者帶來實穿又新穎的款式,高人氣巴黎品牌CASABLANCA、華麗浪漫北歐風CECILIE BAHNSEN、韓國設計師KIMHEKIM,以及全台獨家REIKE NEN鞋履,都可在台中大遠百3樓北棟櫃位找到!除此之外,瑞典居家生活品牌PRINTWORKS也是不可或缺的好物推薦,透過創意讓生活用品賦予功能性與設計感,點綴您的每日生活!

位於台中大遠百3樓的日本時尚品牌Plantation ,煥新開幕。圖/業者提供

日本時尚品牌Plantation亦於台中大遠百3樓煥新開幕,抱持著「服裝是生活的道具」的理念,於1982年的春天創立品牌。 利用布料的天然材質引導設計,並相信舒適的衣料皆因機能與美的表現而誕生。

看準母親節商機,台中大遠百全館祭出百貨服飾累計滿5,000元送500元、保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿1萬送1,000元;國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃)單筆滿2萬送1,000元、5月9日至5月14日國際精品服飾指定專櫃單筆滿2萬送2,000元;針對信用卡部分則祭出12大指定銀行全館(數位3C/MUJI除外)單筆分6期刷滿6,600元送200元、及10大指定銀行數位3C(含APPLE/MUJI)單筆分6期刷滿1萬送500元等超好康活動。