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傳產股強強滾 包辦本周成交量週轉率前三

台股本周漲幅為1.04％，傳產股表現亮眼，吸金也吸睛。圖／本報資料照片
台股本周漲幅為1.04％，傳產股表現亮眼，吸金也吸睛。圖／本報資料照片

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台股本周漲幅為1.04％，傳產股表現亮眼，吸金也吸睛，證交所統計，台股本周成交量週轉率前三名均為傳產股，分別由建材營造類、電機機械類及航運類各以11.73％、7.67％及7％拿下。

證交所統計，台股3日收20,330點，周漲209.81點，漲幅1.04％，台灣50指數漲幅0.82％，寶島股價指數漲幅為1.12％，顯示中小型股漲勢凌厲。

在產業別指數方面，集中市場漲幅以建材營造類指數上漲8.49％最大，跌幅以電機機械類指數下跌3.58％最大。

本周集中交易市場總成交值為1.6兆元，上市股票成交值為1.52兆元，股票成交量週轉率為2.54％。

本周各產業上市股票交易成交值前三名為：半導體類3,749.69億元，占全體上市股票交易金額24.64％；電腦及週邊設備類1,669.95億元，占全體上市股票交易金額10.97％；電子零組件類1,426.60億元，占全體上市股票交易金額9.37％。

另統計今年初開盤迄今共78個交易日，集中市場總成交值為31.45兆元，市場日均值為4,031.45億元，股票成交量週轉率為39.47％，股票日平均成交量週轉率為0.51％。

截至5月3日止，全體上市公司總市值64.67兆元，周市值增加6,763.12億元，增幅約為1.06％。

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