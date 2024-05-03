虎科大無人機人才培訓基地揭牌 宣告無人機國家隊邁向完整成型階段

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國立虎尾科技大學3日在嘉義亞洲無人機AI 創新應用研發中心舉行教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」揭牌典禮暨「尖端無人機先進設備發布會」，全台灣最大的無人機風洞設備也在會中亮相，與會貴賓對於虎科大無人機人才培訓基地所建置的豐沛能量及未來發展寄予厚望。

包括教育部政務次長劉孟奇、技職司司長楊玉惠、嘉義縣副縣長劉培東、雷虎科技董事長陳冠如、亞創廠協會理事長羅正方、嘉科實中校長林怡慧等產官學界嘉賓齊聚一堂，共同見證台灣無人機國家隊完整成型的非凡時刻。

教育部次長劉孟奇表示，虎科大自111年獲教育部補助新台幣9000萬元，基地計畫由虎科大跨域團隊，攜手無人機多家產業代表、民航局、中科院航空所、無人機協會和夥伴學校，針對學子設置「無人機技術跨域專長學程」，另對在職人才規劃模組課程，依專業提供無人機設計製造、無人機操作實務、autopilot與AI、無人機應用與資料分析等訓練。

虎科大校長張信良表示，虎科大執行教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，為全台16校18座區域型重點產業人才培育基地中，唯一前進產業園區者，也是國家推動無人機高階人才最重要基地。張校長指出，感謝嘉義縣翁縣長、蔡易餘委員及教育部長官，包含潘部長、劉次長及楊司長、台評會張進福校長、蔡明琪召集人及委員的大力支持，讓國立虎尾科技大學有機會在嘉義亞創中心及虎科大校本部執行「無人機產業人才及技術培育基地計畫」為國家推動無人機高階人才培育。

張信良指出，虎科大斥資新台幣5000萬元打造的「尖端無人機先進設備實驗室」也在這次揭牌儀式中首度對外曝光。該實驗室擁有結合尖端無人機設計、製造、檢測、驗證完整場域，以及全台灣最大的無人機風洞設備，產業技術應用含括國防及國土巡檢、賑災救助、物流運輸、智慧載具等。

雷虎科技董事長陳冠如表示，虎科大執行基地計畫以來，匯聚官產學研發展無人機技術量能和核心研發技術，雷虎科技將與虎科大成立「雷虎-虎科大聯合研發中心」投入5年3000萬推動中大型無人機研發製造。

虎科大的「無人機先進設備實驗室」串聯研發流程和技術服務，設備能量含括無人機製造類產線、無人機系統功能與性能檢測、無人機智慧技術研發與整合應用，以及無人機飛行模擬和考照訓練，迄今已培育專業人才逾80人，未來應能在這模式下，每年培育更多無人機專業人才。