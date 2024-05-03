在野黨修法電價須經立院同意 經濟部反嗆將生三大問題

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在野黨通過《電業法》修法，要逕赴二讀，要求以後電價案須送國會審查同意才能實施。經濟部傍晚聲明，「沒有人喜歡漲電價」，如因此不能維持現行電價審議機制，將會產生「重複審查」、「全民補貼大戶」與「不利穩定供電」等三大問題。

經濟部表示，目前的電價審議機制，是依照2015年立法院決議的電價公式延續辦理，已有10年歷史。機制除考量台電成本，也有來自消費者團體、工總、商總及學者專家等民間代表，兼顧民生物價、消費者權益及產業發展。

基於三個原因，經濟部強調，應該持續維持現行電價審議機制。首先，立法院可透過對於台電的預算審查，以及後續的行政院提出的1000億追加預算，充分審議台電成本支出與經營成效。如果一年兩次電價審議會決議後，都要再送一次立法院審議，審議的財務數據與預算審查時間相近，會產生「重複審查」問題。

其次，本次電價審議平均調幅約11％，其中86％金額是由產業負擔。如果修法凍漲，恐怕產生全民補貼產業，補貼用電大戶的問題。

第三，電價審議應該考量台電財務成本及國內物價，若只考量政治因素，使電價長期受過度壓抑，對台電財務狀況相當不利，未來新電源開發及電網強韌建設上都會受影響。對穩定用電反而不利。

經濟部最後說，會要求台電努力開源節流，但為確保台電永續經營，懇請國會及社會大眾現行的電價審議機制。