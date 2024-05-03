「特斯拉告特斯拉」 馬斯克在印度打商標侵權官司

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【中時新聞網 栗筱雯】印度本周上演一場「美國特斯拉」控告「印度特斯拉」的官司。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周在新德里法院向一家電池製造商提起商標權侵害訴訟，原因是這家電池商品牌使用「特斯拉」的名稱還大肆宣傳。特斯拉車廠要求損害賠償，盼法官針對這家電池業者發布永久禁令。

路透社周五（3日）報導，新德里高等法院公布的內容顯示，美國電動車廠特斯拉在法院聽證會指陳，儘管早在2022年4月就向電池製造商「印度特斯拉電業公司」（Tesla Power India Pvt Ltd）發送通知，要求該公司停止並終止以「特斯拉電業」（Tesla Power）的品牌名稱，該公司並未收手仍持續為之。

「印度特斯拉」當庭辯稱，該公司主要業務是製造「鉛蓄電池」（lead acid battery），並無生產電動車的意圖。法院記錄顯示，這家印度公司提出為自身立場辯護的文件之後，法官允許該公司3個星期之內提交書面答覆。全案預計5月22日開庭審理。

電動車廠特斯拉由馬斯克（Elon Musk）創立，公司註冊登記地點在美國德拉瓦州。特斯拉車廠指控「印度特斯拉」用了Tesla Power、Tesla Power USA兩個商標。法院記錄包括了網站截圖，內容顯示一家名為Tesla Power USA LLC（美國特斯拉電業有限責任公司）同樣在德拉瓦州註冊，自稱「公認是推出廉價電池的市場先鋒與領導業者」、「在印度深具影響力」。

電動車廠特斯拉向法官表示，2022年就發現這家印度公司親權行徑，也試圖阻止該公司侵權但未果，只好提告。印度特拉斯電業公司並未回覆路透社的置評要求。

就在這樁官司對簿公堂之前不久，馬斯克取消了原定4月21日訪問印度會見總理莫迪（Narendra Modi）的行程。幾天後，馬斯克無預警訪問中國大陸，在駕駛輔助套件（driver assistance package）方面有了進展。馬斯克沒去印度卻突然去了中國大陸，令印度各界頗感吃驚，不少分析家認為馬斯克此舉是「冷落」印度。