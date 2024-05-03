台中連鎖加盟創業大展登場 看「總部認證」更安全

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集結百大連鎖品牌的「2024台中連鎖加盟創業大展」3日上午於台中國際展覽館正式開展，現場近300格攤位包括早午餐、咖啡甜點、餐車、無人商店等廠商參展，推出多項加盟優惠方案與創業講座，有望創造約5000個就業機會並帶動加盟周邊商機15億元。

「2024台中連鎖加盟創業大展」一連4天在台中國際展覽館登場，3日上午舉辦開幕儀式。展覽吸引百大品牌共襄盛舉，展出近300格攤位，種類包括早午餐、咖啡甜點、餐車、無人商店等廠，業者也推出簡易型攤車 29萬元起輕鬆當老闆、創業貸款、0 元加盟金、小資專案與各項政府補助等，有望創造約5000個就業機會並帶動加盟周邊商機15億元。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，為因應數位與人力變化，許多早餐店、手搖品牌與餐廳等都引入更多數位轉型科技進來，此次展覽在AI、自動販賣等區塊有許多成長；另，小資專區也有15萬、30萬創業都很熱門，希望陪伴年輕人一圓創業夢。

吳永強也說，因過去台灣並沒有針對加盟訂定專門法規，民眾可能因資訊不對等造成後續糾紛，總部認證計畫以ESG為核心架構，採3階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。

吳永強表示，此次總部認證參展品牌包括Mr.Wish、Tea Top、晨間廚房、麥味登、蕃茄村漢堡、三分春色、馬祖奶茶、露琺意醫美集團、拉亞漢堡、築間幸福鍋物等，建議民眾選擇加盟品牌時，能認明「總部認證」核可廠商，讓創業更加安全。

經濟部商業發展署署長蘇文玲說，連鎖加盟可以減少創業摸索過程，台灣有3000個連鎖總部，總部認證能讓民眾加盟創業更有保障。中市經發局副局長李逸安說，中市也推出青創一條龍方案，從貸款資金、創業課程、到上市櫃輔導，力挺青年創業。