台鐵新車廂交車進度超前 2款電聯車明年春節前投入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵公司持續執行整體購置及汰換車輛計畫，原受疫情影響導致新購車輛交車期程延後，近年疫情趨緩，台鐵與廠商協調後趕上進度，目前已較原計畫超前。其中EMU900通勤電聯車與EMU3000城際電聯車共2型新車，有望於明年春節前全數投入營運。台鐵表示，6月26日年度時刻調整後，整體自強號運能將較新車投入前提升39％、整體區間（快）車運能提升35％。

台鐵公司機務處副處長蕭建廷說明，台鐵整體購置及汰換車輛計畫期程10年，總經費997億元，原受疫情影響，交車時程延後，不過疫情趨緩後，台鐵就協調立約商，趕交車進度。去年6至9月間，EMU900通勤電聯車520輛已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛已交車47編、共564輛，最後第50編將於8月完成交車。

另R200柴電機車34輛去年交車4輛，今年交車20輛，預計明年交車完畢；E500電力機車68輛去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。

蕭建廷表示，配合新車交車期程，同時執行汰換車輛作業，優先汰換老舊車廂，也在進度之上，經統計全案至今已報廢388輛，今年預計再報廢104輛，直至2026年報廢842輛目標，將如期達標。至於民眾抱怨EMU3000座椅不適，他說，將配合今年度大修一併優化椅背，並增設杯架。

蕭建廷提到，台鐵以創新思維，與學產界及文化界合作，改造具特殊性的文資車輛，改造成果除廣受歡迎的「藍皮解憂號」外，還有潮州鐵道園區大物車及苗栗火車頭園區木造車廂等靜態保存車輛，以及辦理舊型柴油客車動態保存，前述出廠的「新車」將依展示計畫，於北中南東各地區，配合不同場域輪展。