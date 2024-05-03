林子倫：協助產業淨零 政府將以四大面向進行

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安永聯合會計師事務所3日舉辦「智慧製造高峰論壇」，與會的行政院發言人林子倫表示，在協助產業淨零上，政府將以四大面向進行，包括建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊，及提升金融業淨零轉型的能力建構；至於二大合作模式，將採「先大後小」及「以大帶小」，並結合產業公協會的力量，先由國營事業以身作則推動。

林子倫解讀台灣淨零路線圖，並說明台灣2050淨零排放路徑，將以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，以落實淨零轉型目標。

與會的安永聯合會計師事務所先進製造與智慧運輸產業負責人黃宇廷表示，中部地區是台灣製造業生產重鎮，而製造業更需要積極進行永續經營、智慧製造等轉型升級。面對現今的產業環境劇烈挑戰，此次論壇以企業永續發展、永續與數位的雙軸轉型新趨勢，為兩大探討主題，帶領企業體認數位和淨零的新趨勢，了解如何從數位邁向零碳排，實踐雙軸轉型。

與會的安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲，分享國際企業永續趨勢。根據安永調查，台灣中小企業面對淨零轉型、執行ESG的過程中，最大的挑戰，就是成本，可見淨零轉型與財務獲利是一體兩面。

曾于哲說，台灣製造業的企業治理與淨零策略布局案例，以精密機械公司為例，透過設定永續策略藍圖掌握終端市場對於能源效率、低碳排放和碳中和的需求變化，透過多階段的產銷分工再布局，掌握迫切性高的自身或價值鏈上游的減碳熱點，並搭配永續供應鏈的優化措施，來維繫企業的財務健全和韌性。

氣候變遷對於環境、生活和產業的威脅愈來愈頻繁和不可預測，全球超過130個國家提出「2050淨零排放」政策與立法。台灣宣示2050淨零轉型的政策目標，並在2023年立法修正《氣候變遷因應法》，納入2050年淨零排放目標、徵收碳費、納入碳足跡，及產品碳標籤管理機制，展現台灣邁向淨零排放目標的決心。