看好缺工市場 唯數娛樂開發「worky人力媒合APP」

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唯數娛樂（6626）看好缺工市場，投入開發「worky人力媒合APP」，提供人力媒合，鎖定「空閒打工」商機，並提供「AI智能媒合」和「評價機制」等功能。

唯數娛樂表示，worky人力媒合APP，看準餐飲業、服務業缺工、缺人的狀況，鼓勵商家將工作的SOP拆解出來後，並將其時段和職缺發佈在worky中，讓打工端來媒合，解決市場人力資源短缺的問題。

目前worky推出台北市和新北市的體驗版本，2月測試版上線後收到許多的市場反饋，除了學生族群，也意外發現打工端的上班族和全職媽媽們也可在日常生活中找到合適的短期工作，這不僅彈性地適應了他們的日程，也為家庭帶來額外收入。

一位使用worky人力媒合APP的上班族利用上班前的空檔，在附近早餐店忙碌一小時後，直接前往公司。另一位全職母親則在孩子上安親班時找到打工機會，並表示「這樣的工作型態彈性多了，也可以讓我有更多的時間陪伴孩子」。另一名住在新北市的上班族，從今年三月開始把「空閒打工」當成副業，進行餐飲外送、餐廳洗碗、駐店銷售等工作，一個月約增加3,000至5,000元的收入，雖然不是一筆大數目，但他認為可感受到不同工作的價值及趣味。

根據國發會統計顯示，台灣目前的人口年齡中位數為44.4歲，到2030年時將快速提高至48.4歲，2050年時更將高達56歲，台灣老化速度甚至遠超過日本。預期2065年台灣高齡人口比例將超過4成，老齡化也迫使企業不得不面臨勞工短缺的問題，人力配置轉型勢在必行。