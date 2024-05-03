富邦集團打造台北市中心3,000坪美術館回饋社會

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富邦美術館3日舉行開館典禮，在海內外各界貴賓共同見證之下，宣布將於5月4日正式對外開放。

富邦美術館座落於台北信義區A25園區，占地3,000坪，特別邀請國際建築大師、普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾及其工作室（Renzo Piano Building Workshop，簡稱RPBW）在台灣的首件設計作品。RPBW擅長利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍，以「城市森林」（Urban Forest）為主軸為空間注入自然元素，並將此設計風格完整融入富邦美術館建築之中。

西班牙藝術家喬姆‧普蘭薩（Jaume Plensa）為富邦美術館廣場創作的巨型裝置藝術〈光與愛〉（Light and Love），於開幕典禮當日正式亮相，藝術家本人也親自來到台灣。此外富邦美術館特別邀請與倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）合作最多公共藝術的日本風動藝術家新宮晉（Susumu Shingu）為A25塔樓與美術館大廳創作共兩件作品。

富邦美術館開幕獨家呈獻美西最大且最具影響力的美術館—洛杉磯郡立美術館（Los Angeles County Museum of Art，簡稱LACMA）典藏精選《真實本質：羅丹與印象派時代》百件羅丹及同時期印象派大師作品，包括塞尚、莫內、畢沙羅、竇加、西斯里和高更，盛大規模史無前例。同時推出《富邦典藏展．觸動》，與大眾分享富邦典藏，展出二十世紀至今華人現代與當代藝術史上具關鍵地位的多位藝術家，包括旅外華人經典代表趙無極、常玉、朱沅芷，以及當代大師江賢二、王懷慶、蘇笑柏等人精彩作品，皆在富邦美術館挑高6米開闊的空間中完全展現，飽含張力、震撼人心。

富邦金控董事長蔡明興表示，在這快速變動的時代，我們常思考文化事業的價值與意義，儘管表面上看來文化事業或許不具明顯經濟利益，但深信它在精神層面上扮演著豐富人們心靈的重要角色。這種影響力不僅體現在個人層面，更能深遠影響整個社會的價值觀和文化風貌。

富邦美術館館長翁美慧則感性地分享，藝術是其生命中最重要的事情之一，支持她度過孤單、挫折和困境，二十餘年來她以無牆美術館《粉樂町》將摯愛的藝術推廣到城市每個角落，如今從無牆蛻變成有牆的美術館，是更大的承諾與責任。富邦美術館致力成為台灣與國際的藝術樞紐，與國際級美術館合作引進高規格展覽，豐富台灣人民的藝術視野，同時努力將台灣具潛力的新生代藝術家推上國際。富邦美術館懷抱重要的教育使命，特別著重發展6到13歲的兒童教育，同時亦透過與國際美術館合作的過程，相互交流以培育具備國際水準的藝術行政人才。

富邦以分享和教育為初衷，用十年的時間打造富邦美術館。美術館是富邦在藝術領域深耕多年的重大里程碑，亦是企業對社會與文化長期承諾的具體實踐。富邦美術館是一份贈予民眾的禮物，一座全球文化藝術的入口，希望為人們帶來心靈的富足，同時也讓世界看見台灣豐富多元的創造力。期待帶動更多企業投入藝術領域，帶給社會更多光與愛！