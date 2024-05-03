碧潭水舞創新「人水共舞」 民代盼市府跨局處協力推動

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碧潭水舞將於17日開幕，民進黨籍新北市議員陳乃瑜說，她今（3）日參加碧潭水舞地方說明會，感謝新北市府採納她的建議，讓水舞有不同風貌展演，也希望市府應整合經發局、文化局資源共同投入、創造集客效應。經發局長回應，會配合觀旅局將活動帶到當地老街與商圈。

陳乃瑜說，新店盛事就是碧潭水舞，非常感謝觀旅局採納建議，讓今年碧潭水舞有不同風貌展演方式，推出「地方特色集章」以及「在地走讀導覽活動」，水舞也結合「優人神鼓」升級創新「人水共舞」的藝術表演，也期待水舞產生留客效應，希望市府應整合經發局、文化局資源共同投入。

觀旅局長楊宗珉說，碧潭水舞已邁入第九年，從本月17日至8月31日舉辦，整個活動也求新求變，找在地優人神鼓，也接受意見結合在地文化。經發局長何怡明則說，會配合觀旅局活動，除了持續與當地業者合作外，也希望將這活動帶到碧潭老街與碧潭商圈，創造商機。

觀旅局說，碧潭水舞每年都吸引眾多遊客前往欣賞演出，今年2024碧潭水舞季系列活動將從5月17日起一直演出到8月31日。活動內容包括水舞演出、結合「優人神鼓」的人水共舞、會噴水的「地景裝置藝術」、煙火、新店在地團體帶來的活力表演、特色店舖及景點集章贈好禮活動、碧潭文史走讀活動等，各項精彩的表演活動邀請民眾在繁忙的都市生活之餘，不妨來到碧潭放鬆心情，從早到晚都有精彩有趣的體驗。