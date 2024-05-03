中鋼攜手小港學校 辦母親節感恩慶祝典禮

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為弘揚傳統孝道美德、勉勵學子勤學向上，並協助提升地方教育文化內涵，中鋼3日攜手高雄市小港區國中、國小於明義國中活動中心舉辦「高雄市小港區113年度母親節感恩慶祝典禮」，共計有小港區各國中、國小推薦的28位孝親楷模及其家長，以及榮獲中鋼績優獎學金的51位同學代表出席接受表揚，場面溫馨感人。

明義國中校長洪自強致詞時表示，感謝中鋼長期以來支持地方教育發展，並在學校活動及事務推動上給予相當大的幫助，展現企業社會責任。期許獲得孝親楷模表揚及績優獎學金的同學們，除了持續努力勤勉向學，未來在社會上發光發熱之外，最重要的還是要孝順父母，將父母無私的愛一代接一代傳遞下去。

中鋼處長孫宏魁指出，俗話說「百善孝為先」，為弘揚傳統孝道美德，中鋼早於1995年開始在小港區舉辦孝親楷模頒獎活動，今年在典禮中特別增加多項音樂演出，讓參與活動的嘉賓及學子們感受到母愛親情的偉大。

此次表揚活動中，各校推舉的孝親楷模皆有令人印象深刻且值得學習的事蹟，例如，在校學習深獲師長肯定的中山國中力同學，家裡由母親獨撐家計重擔，雖然課業壓力沉重，但日常在家一定主動關心陪伴母親及分攤家務。另外，華山國小黃同學因母親需要人照顧生活起居，由於父親忙於工作，故平日照料母親及年幼弟弟的擔子落在自己身上，但從不喊苦喊累，相當難能可貴。