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美日澳菲4國防長夏威夷會談 確認「反對改變南海現狀」

  • 中時即時 王嘉源
美國防長奧斯汀（左起）、澳洲防長馬爾斯、日本防衛相木原稔、菲律賓防長鐵歐多洛，5月2日在夏威夷召開聯合記者會。（圖／摘自奧斯汀X帳號）
美國防長奧斯汀（左起）、澳洲防長馬爾斯、日本防衛相木原稔、菲律賓防長鐵歐多洛，5月2日在夏威夷召開聯合記者會。（圖／摘自奧斯汀X帳號）

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據日本共同社3日報導，美國、日本、澳洲和菲律賓四國防長2日在美國夏威夷舉行會談，確認加強四國團結，反對憑力量單方面改變現狀和加劇緊張局勢的行為。各方對中國在南海屢次妨礙菲律賓船隻表達「嚴重關切」，同意為地區穩定而推動聯合訓練等在海上的合作活動。此舉旨在遏制中國的行為。

日本防衛大臣木原稔在會談後的聯合記者會上指出，印度太平洋地區的安全環境日益緊張，「加強與盟友和志同道合國家的合作是緊要課題」。他表示，希望早日締結使自衛隊和菲律賓軍隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA），以此促進四國合作。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）強調四國「對印太的和平、穩定和威懾有著共同的願景」，並有意增加聯合訓練。他就中國指責稱：「傷害菲律賓船員、損壞其船隻是不負責任的行為。」

在南海，中國和菲律賓存在領土主權之爭，菲軍補給船和巡邏船遭遇中方船隻水炮驅離等，局勢日益緊張。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）就領土主權表示支持國際法原則，並歡迎四國攜手合作。澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）指出，四國經由會談展現了對基於秩序的全球規則的參與。

這是繼去年6月在新加坡的首次之後，美日澳菲防長會談再次舉行。四國今年4月在南海實施了首次定位為「海上合作活動」的聯合訓練，在會談中討論了進一步的合作。美日、日澳的雙邊防長會談和美日澳的三邊防長會談也藉此機會舉行。

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