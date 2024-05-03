美情報總監：中俄軍事合作擴大至台灣議題 可能迫使美國兩線作戰

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美國高級情報官員2日表示，中俄兩國目前在軍事領域正在進行越來越密切的合作，並且擴大到台灣議題；而這一動向也迫使美國政府各部門制定新的計畫，以應對中俄兩國潛在進行聯合作戰這一可能的局面。

美國情報總監海恩斯（Avril Haines）在美國參議院軍事委員會作證時說：「我們看到中國和俄羅斯首次就台灣問題進行聯合演習，並認識到中國肯定希望俄羅斯與他們合作。我們也看不出他們為什麼不這麼做的理由。」

美國之音3日報導，俄羅斯總統普丁2022年2月發動對烏克蘭大規模侵略戰爭前夕，曾經前往北京與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，雙方還簽署了一系列所謂「上不封頂」的合作協議。俄烏戰爭爆發兩年多來，北京不僅拒絕譴責莫斯科的侵略行徑，而且在西方國家對莫斯科實施嚴厲制裁的時候，向普丁伸出援手，藉機擴大中俄之間的外交協調、經濟往來和軍事合作。

美國和歐洲盟友最近接連向北京發出警告，要求中國公司停止向俄羅斯提供一些敏感的軍民兩用零部件，因為這些零部件正被俄羅斯軍工企業用於製造裝備侵烏俄軍的武器系統。美國更明確表示，如果中國政府自己不採取行動，美國將祭出新的制裁措施。

海恩斯在參院的聽證會上表示，中國之間「無上限」的合作意味著，美國軍方和情報界對與中俄兩國發生潛在的衝突前景越來越感到關切。

共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）在聽證會上詢問海恩斯，「這裡的底線就是，如果我們與其中一方發生衝突，我們很可能還會有第二戰線，」從而影響到計畫、裝備和人力的需求？

「這肯定是一種可能性，」海恩斯回答，「至於可能性有多大的問題，我覺得要取決於實際情況。」海恩斯說，中俄現在正在「社會每一個領域」進行合作，這些領域包括政治、經濟、軍事、技術等。

美國國防情報界局長、空軍中將克魯塞（Jeffrey Kruse）也在聽證會上表示，美國對在中俄進行合作這樣一個環境中，「我們聯合部隊面對的要求已有越來越大的關切」。

《國防內幕》引述克魯塞的話說，美國軍方需要考慮到「無論我們是否真的相信」，都將面對中俄兩個全面戰線的問題，「我們在部隊結構和計畫上都要把這一點列入考慮」。